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台南市文賢路拓寬 行道樹沒人要里長媒合神明同意認養

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市文賢路將拓寬，4株老行道樹沒人要神明同意認養。圖／鄭晴而提供
台南市文賢路將拓寬，4株老行道樹沒人要神明同意認養。圖／鄭晴而提供

台南市文賢路將拓寬、老舊的文賢橋一併改善；不過工程規畫到在保安車站旁發現路上有4株30多年的路樹會影響到排水溝工程實施。新舜營造公司在網路徵求公民單位或民眾領養，卻一直找尋不到能夠接受的單位和民眾， 最後找上附近仁德區成功里里長鄭晴而同意「救樹」。

鄭晴而下午表示，經過一番努力，終於媒合了仁德台1線路段旁「十三甲武德宮」、在武德宮全體管理委員開會一致通過，並請示過神明指定摘種的地點後，同意接受這幾株路樹。

鄭晴而說，這3株黃花風鈴木、1株樟樹共４株路樹，將於17日早上9點半自保安車站旁開始斷根，並陸續載運到武德宮廟地植栽。

他說，過程有請來園藝業者專業處理，但是因為路樹高大又在馬路邊，如果按照園藝標準程序先斷根、再等待一段時間才遷移，沒有人能夠擔保這段時間不會因為強風或地震等因素，造成路樹倒塌、危及往來人車安全，只好用緊急方式移植，園藝業者表示這批路樹有七成的存活率。

台南市文賢路將拓寬，4株老行道樹沒人要神明同意認養。圖／鄭晴而提供
台南市文賢路將拓寬，4株老行道樹沒人要神明同意認養。圖／鄭晴而提供

路樹 園藝 風鈴木

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