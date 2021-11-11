台南市文賢路拓寬 行道樹沒人要里長媒合神明同意認養

台南市文賢路將拓寬、老舊的文賢橋一併改善；不過工程規畫到在保安車站旁發現路上有4株30多年的路樹會影響到排水溝工程實施。新舜營造公司在網路徵求公民單位或民眾領養，卻一直找尋不到能夠接受的單位和民眾， 最後找上附近仁德區成功里里長鄭晴而同意「救樹」。

鄭晴而下午表示，經過一番努力，終於媒合了仁德台1線路段旁「十三甲武德宮」、在武德宮全體管理委員開會一致通過，並請示過神明指定摘種的地點後，同意接受這幾株路樹。

鄭晴而說，這3株黃花風鈴木、1株樟樹共４株路樹，將於17日早上9點半自保安車站旁開始斷根，並陸續載運到武德宮廟地植栽。