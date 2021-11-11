台南六甲老照片專輯收集350張 「大咖」雲集盼成傳家寶
台南六甲區公所歷經2年出版「絕代風華－六甲老照片專輯」，收集350張照片，包括八田與一長孫隔海提供1928年八田與一夫妻在六甲赤山龍湖巖留下的百年前身影，還有外交部前部長田弘茂、大法官蘇俊雄及女科學家等，以及曾出了128位醫師等，區長陳啟榮表示，老照片喚醒對歷史的記憶與感動，有機會希望一戶一本做為六甲人的傳家寶。
六甲區公所爭取到文化局社區營造計畫的經費補助18萬元，加上南六董座黃清山挹注15萬元，出版「絕代風華－六甲老照片專輯」，今天舉辦成果發表會，區長陳啟榮表示，有感於六甲無鄉志，2年前到任就推動老照片收集，透過各方努力共收到350張照片，在疫情期間他和提供者逐一比對，記錄下老照片的人事物歷史故事。
「希望藉由老照片集結成冊，喚起六甲居民對過往的回憶，緬懷六甲故有的風光。」陳啟榮說，特別的一張老照片是八田與一的長孫八田修一從日本跨海提供，1928年八田與一與妻子外代樹賢伉儷在赤山龍湖巖前合照，廣場前還停放一台軍車的珍貴相片。老照片喚醒對歷史的記憶與感動，更窺見古剎的原有面貌，也顯得更加彌足珍貴。
陳啟榮說，現在很多人不認識六甲，其實是地靈人傑出了很多傑出人物，包括大法官蘇俊雄是3位總統陳水扁、馬英九和蔡英文的老師，外交部前部田弘茂，還有女科學家李瑩英六甲國小畢業，後來讀北一女及台大數學系，以及史丹佛大學博士，以及出了很多醫師，透過公所清查高達128位醫師，老照片專輯依據照片的內容分門別類，共分為八大篇，包含校園、機關、宗教、人物、醫師、結婚、古物及生活等 8類。
市議員尤榮智也提供當兵及女兒尤淨寬小時候的合照，甲南里長劉國賢今年70歲，也提供18歲在四健會參加職訓結訓的照片，以及龜港里長許文祥提供當年的結婚照片等，陳啟榮說，老照片專輯預計12月底出書，將以精裝本問世，期待六甲人的傳家寶。
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