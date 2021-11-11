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台東縣297家愛心商店 結合警政、鄰里守護學童安全

聯合報 / 記者劉星君／台東即時報導
台東縣府結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，縣府製作感謝狀，各學區校長代表致贈。圖／台東縣府提供
台東縣府結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，縣府製作感謝狀，各學區校長代表致贈。圖／台東縣府提供

台東縣府健全兒童安全通學環境，結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度有297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，串聯起學童上下學安全、友善回家的路，縣府製作感謝狀，各學區校長代表致贈。

縣長饒慶鈴說，「愛心商店」功能，當學童在社區被跟蹤、搭訕、防搶或遇偶發事件時，第一時間能向附近商店尋求及時協助，同時提供學童急用時的電話借用及躲雨、雨具租售服務，也提供上課時間學生在校外逗留、意外事故等通報與協尋。

感謝愛心商店保障學子安全，縣府每年藉由導護志工（老師）及愛心服務站表揚活動給予慰勉及肯定。今年因防疫關係取消表揚活動，改由學區學校親送。

教育處長林政宏說，為更落實「愛心商店」功能，學校繪製「學區交通安全地圖」，將愛心商店及社區安全網絡資訊標示其上，透過聯絡簿張貼及學校宣導讓學童知道如何運用愛心商店資源，結合警政巡邏減少治安死角，提供學童安心安全的通學環境。

台東縣府結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，縣府製作感謝狀，各學區校長代表致贈。圖／台東縣府提供
台東縣府結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助，加強學校外安全守護，縣府製作感謝狀，各學區校長代表致贈。圖／台東縣府提供

愛心 饒慶鈴

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