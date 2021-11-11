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不受疫情影響 台南今年招商投資已達385億元

中央社 / 台南11日電

台積電證實將在高雄設廠，台南市政府今天統計，台南今年已招商投資385億元，台積電在高雄設廠，將可串聯南科，形成科技廊帶，也讓南台灣科技產業在全球地位益形重要。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市今年新增282家投資案，吸引新台幣385億元投資額，預估創造1108億元產值，帶來1萬5264個就業機會，包括Garmin、心忠電業、南紡2期、聲寶台南廠等已在今年完工啟用。此外，三井Outlet開幕在即，原東帝士舊址「南山台南廣場」重啟開發，也備受矚目。

市府表示，Garmin在樹谷園區設廠，市府8月至9月共辦理5場徵才活動，各就業服務站也媒合服務。三井Outlet預定明年開幕營業，市府也協助徵才，19日將釋出600個職缺。

市府統計，台南今年上半年失業率僅3.9%，在六都中和台中並列最低，更低於全國平均值3.93%。今年1月至10月共舉辦4場就業博覽會，媒合352家廠商1萬8773個工作機會，初步媒合率逾54%。

另外，工業研究院宣布啟動「化合物半導體產業－南方雨林計畫」，展開第三代半導體實驗研究佈局，推動台南歸仁區沙崙成為下一個世代半導體研發重鎮。

在觀光產業上，亞果遊艇集團前進台南安平港投資開發國際遊艇城，台灣港務公司和三地集團南仁湖公司也簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」100億元投資契約，規劃打造全台規模最大的濱海綜合渡假城，提升安平港的國際能見度。

台南市長黃偉哲表示，台南今年招商成績不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，且較去年突出，隨著各指標公司持續進駐，南台灣未來發展可期，台南及高雄的產業鏈串接後，相信將可發揮1+1>2的效益。

台南 半導體 遊艇

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