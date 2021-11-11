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火化爐具少無法向父送別 她嘆：生命盡頭卻被無情對待

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員林燕祝指出，因南區火化場爐具不多，導致家屬無法跪拜送別，只能等時間到再回來領骨灰。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝指出，因南區火化場爐具不多，導致家屬無法跪拜送別，只能等時間到再回來領骨灰。圖／林燕祝提供

台南市約6成5的遺體都送往南區火化場火化，但第1火化場已停用10年，目前僅有第2火化場在使用，父親甫過世的市議員林燕祝說，因爐具不多，導致家屬無法跪拜送別，只能等時間到再回來領骨灰，甚至還因無法燒較大棺木，有的棺木蓋被掀起來，她感慨說「生命的盡頭卻被無情對待」。市長黃偉哲承諾，會盡快檢視修繕各項火化設備。

林燕祝今天在議會質詢時指出，生老病死是人生的必經過程，但在南區火化場內看到的卻是往生者家屬無止盡的等待。第1火化場因未符合空汙標準已從2011年停用至今，第2火化場雖有10個火化爐，但9、10號爐具為損壞狀態，火化場平均一天約火化35具遺體，若其他爐具突然損壞，只能火化30具，當火化需求較高時就不敷使用。

林燕祝說，她父親要火化當天，因要火化的遺體多，所以她無法向父親跪拜送別，被要求一段時間再回來領骨灰。另外，第2火化場使用15年，火化爐具與中央空調早已超過8年的使用年限，且有些火化爐無法燒較大的棺木，有家屬反映亡者的棺木蓋被迫掀開才能火化，令人感到鼻酸。

台南市長黃偉哲表示，會顧及民俗，尊重家屬意願，讓亡者有尊嚴的離開，市府會檢視各項火化設備，能即刻整修就去執行，不過修繕火化爐需要較長的時間，目標會讓火化量能符合民眾需求。

民政局長姜淋煌說，市府針對第1火化場已編列2.8億元原地更新為環保型設備，維持6爐具，預計2024年會整建完畢。至於第2火化場10爐具未有損壞，分成5組輪流歲修，2023年初即汰換完成；至於中央空調老舊部分，市府也已編600萬元，將在近期更新。

林燕祝 台南 黃偉哲

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