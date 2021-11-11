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雙11不搶商機！米蘭時尚24家分店公休 前進11偏鄉義剪
今天11月11日是一年一度「雙11購物節」。米蘭時尚髮型啟動另類的雙11 「長輩模式」，今天不搶攻商機，上午公休動員140人前進偏鄉義剪，「剪進」偏鄉陪伴長者。
米蘭雙11義剪活動今年邁入第三屆，動員團隊24間分店140名夥伴前進11個單位，服務超過400名長輩、孩童義剪，設計師帶著熱情與手藝下鄉，為長輩們修剪頭髮、打理門面。
米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，一開始也不了解偏鄉人口老化的問題，只知道偏鄉比較不容易有人來服務，「所以我們就來了！」今年有半年的時間，受限於疫情而無法提供義剪服務，團隊的夥伴心中都非常掛念這些長輩，擔心他們的頭髮長了沒人整理會不會不舒服，所以再遠的偏鄉大家都願意前往不怕累。
許漢宗說，這是公司第3年的雙11義剪，從去年宣布未來每年雙11都定為公司義剪活動日，今年還沒公布義剪單位，就有夥伴開始血拚，準備小禮物送給長輩。
今年義剪單位鎖定以服務長輩為主，前往台南北門區弘能家園、七股區日間照護中心、佳里興日照中心、佳里無悟日照中心、左鎮日照中心、瑞復安南中心、長泰教養院本院與新市分院、森川老人長期照顧中心、85樂活德頂日照中心以及高雄前金區仙人掌社區復健坊共11個單位，服務超過400名長輩與孩童。
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