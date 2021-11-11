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影／揪甘心！雲林獨居婦頭暈難站 眾人熱心伴陪助返家

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣衛生局和救護人員擔心徐婦狀況，耐心勸說其就醫檢查，不過她堅持休息一下就好，拒絕就醫，大家於是一起在大廳陪伴婦人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣衛生局和救護人員擔心徐婦狀況，耐心勸說其就醫檢查，不過她堅持休息一下就好，拒絕就醫，大家於是一起在大廳陪伴婦人。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣斗六市一名獨居的80歲徐姓老婦，昨天下午騎腳踏車從5公里外的住家至斗六戶政所辦理相關事務，不料回程時突然感到一陣頭暈，險些無法站立，幸當時正好行經縣府衛生局，老婦入內求助，衛生局人員攙扶就坐休息後通報119協助，經過休息狀況好轉，由救護車護送返家，社工人員並通知當地里長及村幹事協助聯繫上家屬。

衛生局副局長張翌君轉述徐姓老婦說法，昨天下午她為了要補辦戶口名簿，近午獨自一人從住家騎腳踏車進市區洽公，出門前沒有吃東西，辦完事後覺得口渴，漸漸感覺身體不適，因此向衛生局求助，表示「想討杯水喝、休息一下」。

由於徐婦明顯疲態虛弱，加上近日氣溫驟降，早晚溫差大，衛生局人員擔心她可能是因保暖不夠，第一時間先量體溫、血壓，確認沒有發燒，不過血壓數值高達180，有頭暈、難以站立等情形，人員不敢掉以輕心，隨即通報消防局救護人員協助。

衛生局和救護人員耐心勸說徐婦就醫檢查，不過婦人堅持休息一下就好，拒絕就醫，大家於是一起在大廳陪伴婦人。張翌君說，因擔心婦人血糖過低，局長曾春美獲知，趕緊準備一杯溫開水與食物給她補充熱量。

據悉，徐婦的兒女都在北部發展，她因不習慣都市生活，自己獨居在雲林；救護人員則等待婦人狀況穩定後，開車將她與腳踏車一起載回家，並由社會處社工人員通知住在附近的親屬，多注意婦人身體狀況與生活情形，以免發生危險。

張翌君也提醒民眾，近日正逢天氣轉變季節，日夜氣溫落差大，出門務必注意保暖，尤其有心血管疾病者，請比一般人多穿幾件衣服，避免身體不適。

雲林縣消防局救護人員等待徐婦狀況穩定後，開車將她與腳踏車一起載回家。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣消防局救護人員等待徐婦狀況穩定後，開車將她與腳踏車一起載回家。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市一名獨居的80歲徐姓老婦，昨天下午騎腳踏車返家時突然感到一陣頭暈，險些無法站立，幸當時正好行經縣府衛生局，人員攙扶就坐休息後好轉。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市一名獨居的80歲徐姓老婦，昨天下午騎腳踏車返家時突然感到一陣頭暈，險些無法站立，幸當時正好行經縣府衛生局，人員攙扶就坐休息後好轉。記者陳苡葳／翻攝
因擔心徐姓婦人血糖過低，雲林縣衛生局長曾春美（右）獲知，趕緊準備一杯溫開水與食物給她補充熱量。記者陳苡葳／翻攝
因擔心徐姓婦人血糖過低，雲林縣衛生局長曾春美（右）獲知，趕緊準備一杯溫開水與食物給她補充熱量。記者陳苡葳／翻攝

衛生局 腳踏車 保暖

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