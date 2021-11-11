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宅在家上Podcast聽台南廟宇傳奇故事 新系列明天登場

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局在Podcast創設《豐華學悅》，本周五上架全新節目系列「台南奇廟對談」。圖／文化局提供
台南市文化局在Podcast創設《豐華學悅》，本周五上架全新節目系列「台南奇廟對談」。圖／文化局提供

疫情雖然目前趨緩，但大家的生活型態已有改變，台南文化局因為無法舉辦演講等活動，而在網路的廣播頻道Podcast，創設平台，效果相當不錯，其中《豐華學悅》，本周五上架全新節目系列「台南奇廟對談」，邀請多位文史工作者與鄉土作家與談，暢談聽眾最喜歡的廟宇傳奇故事。

文化局表示，全新節目「台南奇廟對談」由陳益源主講，與各宮廟代表人物對談，陳益源曾任國立台灣文學館館長以及國立成功大學中文系主任、成大人文社會科學中心代理主任，現為成大中文系特聘教授。

陳益源對學術研究、田野調查及跨國跨域文史交流懷有高度熱忱，專長領域涵蓋古典小說、民間文學、越南漢文學等，同時也長期研究民俗學，近10年來並積極投入閩南文化研究，多次成功主持舉辦大型的閩南文化國際學術會議。

文化局表示，「台南奇廟對談」首季率先推出台南市北區、東區、永康區、新化區與左鎮區5大行政區的地方宮廟故事，對談〈大觀音亭暨祀典興濟宮〉、〈南聖宮〉、〈大灣廣護宮〉、〈文昌廟與關公廟〉以及〈有應公廟〉共5集內容，將自本周五（11月12日）起，每隔周周五下午5時依序上線。未來並規劃陸續推出其它地區，將全台南市37區的特色宮廟「一網打盡」。

本周上線的是第1集〈北區－闊嘴月老與愛吃炸雞的虎爺－大觀音亭暨祀典興濟宮〉。大觀音亭著名的月下老人有著闊嘴傾耳的樣貌，據說祈求姻緣十分靈驗；興濟宮的下壇將軍（虎爺）則據說喜歡信眾供奉的炸雞、祈求保生大帝的藥籤有一整套的步驟，將三柱香輕貼在手腕脈門上，可請神明「把脈」。

第2集〈東區－罕見的三國廟宇，主祀張將軍（張飛之子張苞）－台南南聖宮〉介紹結合了三國演義的張苞將軍、水滸傳的宋江以及文衡聖帝（關公）的富農街南聖宮。以張義煌董事長的孝心作為起源，帝君明示玉帝座前張將軍下凡人間救世，神號張將軍，張董事長的母親果真康復。

第3集〈永康區－供奉六朝名士良相的謝安、謝玄家族成員－大灣廣護宮〉，廣護宮主祀廣惠聖王（謝安），昔稱王公廟；謝德明返對岸祖廟將先帝所賜之下馬牌搬運來臺，安置在土厝廟內並配祀謝府元帥，代表陣頭稱「大灣蜈蚣陣」。另附近的廣興宮主祀謝府元帥謝玄，昔稱「元帥廟」；祭祀中心的西勢一帶，有個很有人情味又具濃厚地域色彩的週歲「分餅」習俗。

第4集〈新化區－虎頭埤、橄欖山野戰基地的「偽裝」廟宇－文昌廟與關公廟〉。新化區舊稱「大目降」，係平埔西拉雅族「大目降社」舊地，舊志亦作「大穆降」。本集節目裡介紹新化在地著名的人事物，包括文學家楊逵、噍吧哖事件的蘇有志、虎頭埤水庫、十八嬈以及假廟變真廟的文昌廟與關公廟等，其廟宇其實是軍事設施，底下是坑道主要作為躲藏，防止偷襲。

第5集〈左鎮區－有應公廟「老祖」小祠與「媳婦仔」受虐事件〉，講述有應公廟「老祖」小祠與「媳婦仔」受虐事件。左鎮區有位長期被虐待的養女，對領養家庭下了詛咒，長達一百多年，最後是如何放下怨念的呢？在鄉間道路上不起眼的小廟背後也許都會有不為人知的故事，本集將藉由文史專家的田野調查記錄薪火相傳。

《豐華學悅》Podcast

豐華學悅FB 　豐華學悅IG

台南 關公 文化局

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