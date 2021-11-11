眷村美食搶商機 黃偉哲:購物節登錄金額會超過去年

為爭取振興五倍券商機，台南市南區公所配合購物節活動，20、21日將舉辦眷村文化美食節活動。市長黃偉哲今天在記者會上表示，2個月來登錄要在購物節活動抽獎的消費金額已超過38億元，今年會超過去年的總金額。

黃偉哲表示，眷村文化是台南文化的一部分，包含人情味、美食、風俗習慣等，而著些隨著環境變化、眷村改建等而逐漸模糊，舉辦眷村美食節希望喚起兒時以及民眾對台南的記憶，也讓想要了解眷村文化的人有機會來接觸及體驗。

台南購物節活動從8月23日起到目前已近3個月，登錄抽獎的購物金額已超過38億元，應會突破去年的金額。台南的東西好又有文化底蘊，希望大家來台南參加眷村美食節活動，消費後至台南購物節網站登錄，抽獎活動持續到明年3月，早買早抽獎。