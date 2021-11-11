聽新聞
test
0:00 / 0:00
眷村美食搶商機 黃偉哲:購物節登錄金額會超過去年
為爭取振興五倍券商機，台南市南區公所配合購物節活動，20、21日將舉辦眷村文化美食節活動。市長黃偉哲今天在記者會上表示，2個月來登錄要在購物節活動抽獎的消費金額已超過38億元，今年會超過去年的總金額。
黃偉哲表示，眷村文化是台南文化的一部分，包含人情味、美食、風俗習慣等，而著些隨著環境變化、眷村改建等而逐漸模糊，舉辦眷村美食節希望喚起兒時以及民眾對台南的記憶，也讓想要了解眷村文化的人有機會來接觸及體驗。
台南購物節活動從8月23日起到目前已近3個月，登錄抽獎的購物金額已超過38億元，應會突破去年的金額。台南的東西好又有文化底蘊，希望大家來台南參加眷村美食節活動，消費後至台南購物節網站登錄，抽獎活動持續到明年3月，早買早抽獎。
南區區長蕭琇華表示，大台南眷村文化美食節活動結合在地農特產品、眷村美食及表演，活絡後疫情在地商圈經濟。活動會場選在南區大林路上，旁邊就是以眷村美食集散地聞名的大同商圈，同時也是全國第1個科技友善商圈，從道地小吃到年節伴手禮應有盡有，另商圈旁還有竹溪水岸園區，是假日休閒熱門景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言