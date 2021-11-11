大台南眷村文化美食節20日登場 可逛市集饗音樂

台南市長黃偉哲今天表示，大台南眷村文化美食節20日將於台南市南區大林路上登場，為期2天，主題是「逛市集，饗音樂」，同時緬懷過往眷村時光。

今年的大台南眷村文化美食節搭上台南購物節，爭取振興五倍券商機。黃偉哲今天在台南市永華市政中心記者會中指出，今年初受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各領域受到一定衝擊，如今疫情控制良好，防疫措施逐漸鬆綁，市府也積極振興商圈活動。

黃偉哲表示，眷村文化是台南及台灣的一部分，隨著眷村改建，很多過去熟悉的美食、風俗習慣及人事物慢慢模糊掉了，大台南眷村文化美食節可重溫小時候或年輕的過往時光，這不僅是商業活動，也是文化活動。

台南市政府發布新聞稿指出，今年的大台南眷村文化美食節，主題是「逛市集，饗音樂」，不僅有眷村美食及台南在地美食的市集，還有多項表演活動，活動會場在南區大林路上，鄰近以眷村美食聞名的大同商圈及竹溪水岸園區，讓活動更多元。