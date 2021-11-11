嘉縣觀音瀑布年底營運生變延到明年 文峰市集後天開幕

阿里山國家風景區管理處執行嘉義縣知名風景區、竹崎鄉觀音瀑布重建完成，委託在地文峰、金獅兩村組成的觀音瀑布合作社經營，原訂年底開幕，受聯外道路土地撥用作業期程，以及大雨、地震引起邊坡不穩定影響，將延到明年下半年營運，明年元旦預約試營運，後天文峰市集先開跑。

阿管處副處長陳榮欽說，觀音瀑布營運受土地撥用作業期程，與大雨、地震引起邊坡不穩定等雙重影響，營運延到明年下半年，觀音瀑布合作社8月13日取得園區承租權，在文峰遊客中心前的市集，先以短期承租方式出租合作社，後天開幕。

邀專家學者完成邊坡安全性補強會勘，未來將視地質調查及邊坡安全評估鑑定改善；主要聯絡道路由溪心寮以車輛巡迴一進一出方式接駁，因嘉義林管處牛稠溪建設攔砂壩工程，影響聯外便道開通期程。目前朝進入園區主要道路，由溪心寮至仁觀一號橋增設避車彎、人車分離設施等，合作社協助處理用地取得，協調縣府辦理。

後天文峰市集開幕，有在地小農產品展售，阿里山高山茶茶席、咖啡品嘗，邀表演團體演出，發送限量桂圓小蛋糕，還有DIY體驗。觀音瀑布預定明年元旦起，每周五、六、日、一在觀音瀑布園區網站預約平台，接受遊客預約選購體驗遊程，每日限定2梯次，一梯15人為上限。