搶救收藏文物 學甲慈濟宮斥3億建文物展示館明年動工

台南市學甲慈濟宮為解決現有收藏珍貴交趾陶、墨寶，正面臨風化保存不易問題，將投入3億元興建文物展示館，預定明年初動工，3年後完成。

已有300多年廟齡的學甲慈濟宮，以主祀保生大帝及每年農曆3月11日登場的上白礁謁祖祭典聞名全台，廟方現有「葉王交趾陶文物館」，收藏有名家何金龍剪黏作品及畫師潘麗水、書法家朱玖瑩等作品、墨寶達200多件。不過文物館設備老舊，一些珍貴收藏品，正面臨風化不易保存隱憂。

「為歷史負責！」慈濟宮董事長王文宗說，再不搶救會來不及，為此廟方利用東北側約400坪所有地完成土地分割，將投入3億元興建地上10層、地下3層多功能文物展示館，已完成建物相關設計作業，會在明年初動工，預計3年後完成。

除珍貴文物可獲得妥善保存，也會適度對外展示，地下停車場也能解決附近停車問題，活絡附近商圈，文化部業已允諾協助，也會讓慈濟宮附近脫胎換骨。