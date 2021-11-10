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鳥屎惹禍釀跳電 雲林3鄉鎮5萬戶受影響

中央社 / 雲林縣10日電

雲林縣西螺鎮等3鄉鎮昨晚9時約5萬戶大跳電，台電公司嘉南供電區營運處表示，檢修發現是鳥屎掉落在變電所匯流排的支持礙子設備上，導致保護措施動作，也是首次遇到這種情形。

雲林縣西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉等3鄉鎮昨晚9時33分突然發生大跳電，經台電從崙背鄉二次變電所供電，3分鐘後即恢復供電，影響5萬戶。

台電公司嘉南供電區營運處副處長鄭凱中今天接受中央社記者電訪時表示，跳電後工程人員進行搶修，發現雲林變電所內6萬9000伏特「匯流排之支持礙子設備」上有一坨鳥屎。

檢修人員懷疑因鳥屎導致高壓匯流排的支持礙子設備發生弧光接地，使匯流排相關保護電驛動作，因而造成停電。

鄭凱中說，恢復供電後，另從台南新營調派吊車及20多名工作人到雲林變電所搶修，今天凌晨2時37分完成備品更換，造成用戶不便非常抱歉。

鄭凱中提到，鳥屎造成高壓電設施跳電是首次遇到，由於變電所屬於露天設施，雖然變電所內已有超音波及其他驅鳥設備，但還是防不勝防，解決根本之道就是變電所從露天改為室內。

雲林 台電

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