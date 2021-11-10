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消防署強化嘉縣消防設備 重點保護故宮南院

中央社 / 嘉義縣10日電

嘉義縣消防局今天在故宮南院舉辦座談會，消防署長蕭煥章南下參與，他表示，故宮南院是國家重要文化基地，消防局需加強與南院合作，強化消防設備、人員教育訓練，未雨綢繆。

蕭煥章今天下午至國立故宮博物院南部院區參加消防業務座談會，與嘉義縣長翁章梁交流會談，校閱嘉義縣各式新穎救災車輛、裝備器材與前進指揮所，並觀看空拍機如何配合水上救生演練。

蕭煥章接受中央社記者訪問表示，故宮南院是國家重要文化基地，因此消防局今天在此舉辦活動，並請來具有文化古蹟防護專長的警察大學教授簡賢文參與座談，用以強化消防局與南院合作，強化消防設備、人員教育訓練，真的出狀況時，可做妥善處置。

蕭煥章指出，消防署近3年共編列新台幣5889萬元，補助嘉義縣購置各式救災車輛及裝備器材，包括一部2000多萬元的雲梯車；另外，縣府近3年也編列1億5792萬元來強化更新及汰換消防局各式救災車輛與消防人員個人救災裝備。

蕭煥章強調，中央關心地方消防需求，行政院補助各縣市一次汰換使用20年以上的消防車，全國共97輛，明年3月前會全數汰換完成。

故宮南院 嘉義 空拍機

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