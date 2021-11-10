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單親3寶媽雲林討生活 「不向困境低頭」工作獲讚賞
34歲吳姓單親媽媽，隻身一人從北部帶著3名子女到雲林展生活，原本從事居家到府清潔服務，今年5月受疫情影響，收入一夕歸零，壓力大到夜不成眠，「為了孩子還是得撐下去！」經就業服務中心安排「安心上工」職缺，在雲林縣小學擔任工作人員，開銷總算有著落，解決燃眉之急。
「張開眼睛就要花錢…」吳女說，自己有3名子女要扶養，且都正值求學階段，生活開銷很大，也得分神照顧，以致工作時間被侷限，因此選擇從事較有彈性的接案工作，靠居家清潔賺取生活費。
無奈今年5月中疫情升溫，「為了防疫，人人自危」吳女說，接案率瞬間歸零，收入來源頓失，當下心情僅能用欲哭無淚形容。
吳女表示，為了生計，自己沒有停下來的可能，持續求職2個月但仍無消無息，7月間轉往虎尾就業服務中心求助，經就服員王婉綺進行就業優勢分析後，媒合安心即時上工職缺，順利進入國小擔任清潔服務工作，目前穩定工作4個月。
吳女服務的學校也相當肯定工作態度，校方說，她除會協助清理校園人行道樹葉殘枝，也會主動幫忙學校維修壞紗窗，或剷除青苔，連洗手台上的磁磚縫隙，也被她從黑刷到白；「我將學校當自己家」吳女說，自己也是家長，希望小朋友在乾淨、安全的環境下學習。
「給魚不如給釣竿，脫貧自立就從找工作開始」勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，就業服務提供駐點諮詢及轉介媒合服務，有就業或職業訓練需求者，可就近向雲嘉南縣市的就業中心求助，或可撥（06）6985945洽詢。
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