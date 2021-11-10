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公車站換上「電子紙」超好懂 嘉義市還宣布4路線延駛

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今天啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府設計全新4個「四季候車亭」，用電子書螢幕相同的「電子紙」，顯示公車動態資訊、路線圖，解決站牌都貼滿路線圖的問題，並由沉睡大白熊的作者莊信棠設計站體；另，中山幹線主線今起延駛到劉厝地區、忠孝新民幹線主線延駛後庄地區等，總計增設9站。

市府指出，爭取中央多元推升計畫補助，4個四季候車亭設於自強街的228國家紀念公園、中山路的嘉義高商、文化路的北香湖公園、林森西路的阿里山森鐵車庫園區，主題為春、夏、秋、冬，各站有1隻可愛「蟲寶」籲重視生態問題，除這4站候車亭，陸續有10站改為電子紙智慧站牌。

市府也指，電子紙的看板會顯示公車到站時間，及行經該站的公車路線，如果有多條路線，可按按鈕切換，夜間有感應燈光輔助照明，電力來自太陽能板，不須另接電，無光源情況下能維持運作14天。

市長黃敏惠今天到228國際紀念公園，出席四季候車亭啟用典禮，她也公布，接獲非常多市民反映希望可以擴大公車服務範圍，今天起中山幹線主線，從台中榮總嘉義分院延伸至劉厝地區，增加劉厝大忠街口、劉厝大聖路口及大富路等站，尖峰雙向增4班，支線改行玉山路，新增玉山大吉街口、大富大和街口。

另，忠孝新民幹線主線，則延駛到後庄地區，增設輔仁中學、興村及耐斯廣場站；台灣好行光林我嘉線也新增文化文華街口站，總計延駛5.3公里，多9站、4班。

黃敏惠現場還詢問「出門會搭公車的舉手？」她強調，嘉義人搭公車還少之又少，但要開始培養，需要有吸引力、創造力，若像以前一樣公車不知等到何時來，沒有人會搭，必須結合智慧科技；搭公車前可至「愛嘉義」APP查詢動態，可洽嘉市府交通處官網查詢。

嘉義市政府設計全新「四季候車亭」，用「電子紙」顯示公車動態資訊、路線圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府設計全新「四季候車亭」，用「電子紙」顯示公車動態資訊、路線圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）今天出席「四季候車亭」啟用典禮，介紹設計者莊信棠。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右起）今天出席「四季候車亭」啟用典禮，介紹設計者莊信棠。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今天啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）查看「電子紙」上的公車資訊。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）查看「電子紙」上的公車資訊。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府宣布今天起市區公車路線延駛5.3公里，總計多9站。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府宣布今天起市區公車路線延駛5.3公里，總計多9站。圖／嘉義市政府提供
嘉義市啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影
嘉義市啟用4個結合智慧科技的公車站牌「四季候車亭」。記者林伯驊／攝影
228國際紀念公園的四季候車亭，以春天為主題，搭粉紅色屋頂，市長黃敏惠拍美照。記者林伯驊／攝影
228國際紀念公園的四季候車亭，以春天為主題，搭粉紅色屋頂，市長黃敏惠拍美照。記者林伯驊／攝影

公車 嘉義 黃敏惠

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