台南動態影像AI平台啟用 強化支援城市治理
台南市「城市動態影像AI感知平台」今天啟用，未來台南將擁有多目標AI分析能力，再結合無人機5G即時影像傳輸，以強化支援城市治理。
台南市長黃偉哲今天在台南市永華市政中心宣布啟用「城市動態影像AI感知平台」，他表示，在智慧城市推動過程中，台南市政府不斷嘗試驗證AI（人工智慧）的可用性，包含車流辨識、智慧停車、登革熱蟲卵辨識、農業災損辨識、道路、建物及橋梁巡檢等，開發出許多創新智慧化相關應用。
黃偉哲說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間及後疫情時代，資訊科技對城市治理顯得更加重要，這個平台可讓市府快速地進行AI創新應用的可用性驗證、導入與優化。
台南市政府研究發展考核委員會發布新聞稿指出，掌握更多城市資訊是落實數據治理的第一步，這個平台有機會透過影像讓市府對城市有更多突破性想像，以提升城市治理效能。
研考會表示，此平台計畫最大亮點是降低相關單位導入AI應用的門檻，無論技術、時程或導入成本都大幅降低，讓更多應用和AI做結合。
此計畫平台建置3項基本AI模型作為應用示範，包含各種路口車流辨識分析、景點人流辨識分析及防疫有關應用等，其中前2項影像取得和無人機空拍結合；在各種路口車流辨識分析中，準確率高達98%；景點人流辨識分析準確率也逾95%。
在防疫上，可經由影像即時串流偵測民眾是否佩戴口罩及保持社交距離，再進一步採柔性方式提醒民眾做好防疫。
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