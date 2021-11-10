小額匯集大愛 助雲林家扶學子升學築夢

環球科技大學與雲林家扶中心16年前合作推動心願樹活動，完成上萬名弱勢孩童的願望，今年轉型發起「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，小額匯集大愛，今天成功匯集50萬元助學子升學築夢。

環球科技大學創辦人許文志、愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會等單位今天齊聚環球科技大學，他們要幫助雲林家扶青年學子勇敢築夢，培養自立脫貧的積極精神。

許文志致詞時表示，心願樹活動15年開枝散葉，今年起轉型「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，持續關注兒童受教議題，更添加耶誕氣息而發光發熱，以更實際行動幫助更多學子就學。

環球科技大學董事長許淑敏也說，在耶誕來臨前以實際的助學捐贈，圓更多學子就學與就業的夢，突破困境邁向光明。

雲林家扶中心主委陳燦勳提到，心願樹活動15年來共募集2萬多份的禮物，然而孩子會長大，生活缺乏的不再只有物資，「學費從哪來」成為家庭普遍面臨的大問題。

環球科技大學心願樹活動從今年起轉型為「千元築夢、助學有愛」活動，由許淑敏發起「千元築夢、助學有愛」，號召3個社會組織近百名成員「小額匯集大愛」，合力在今天匯集新台幣50多萬元，為家扶中心下學期助學金拋磚引玉。