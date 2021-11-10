初冬賞遊 東山咖啡節搭椪柑迸出好滋味

黑咖啡日益受到消費者歡迎，台南市東山區農會因應消費者需求，經農委會農業試驗所技術轉移，今推出東山即溶黑咖啡，嚴選在地東山咖啡烘磨，強調隨沖即溶即飲，每盒16包售價450元，以特價399元搶市。

2021東山咖啡節本周六、日將在國三東山服務區登場， 現場除展售東山咖啡、青皮椪柑，更結合了南市小農販售自家產品，東山農會今天也選在咖啡節前推出自家即溶黑咖啡，爭取黑咖啡商機。農民指出，今年因缺水，東山咖啡收成約晚半個月，本月下旬收成，產量約60公噸，每磅行情約1200元起，行情平穩。

東山農會總幹事余淑琴說，東山咖啡歷經農友細心栽培、後製、烘焙技術，早已和國際接軌，農會為讓東山咖啡溶入「即沖、即飲、即享」概念，應用農業試驗所授權技術轉移，研磨製成即溶咖啡飲品，特性是保留咖啡風味、口感香醇順口，攜帶方便、隨沖即溶即飲，16包原價450元，特價399元，強調100％東山咖啡豆。