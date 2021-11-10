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嘉縣明年總預算小刪680萬凍結逾億元 北回藝術季刪最多

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議會定期大會上午閉幕，縣府明年度總預算案，經議長張明達會前邀集國民黨、民進黨、無黨籍代表協商，在無爭議下，共刪除680萬元，凍結1億2370萬元順利過關。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會定期大會上午閉幕，縣府明年度總預算案，經議長張明達會前邀集國民黨、民進黨、無黨籍代表協商，在無爭議下，共刪除680萬元，凍結1億2370萬元順利過關。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議會定期大會上午閉幕，縣府明年度總預算案，經議長張明達會前邀集國民黨、民進黨、無黨黨團協商，在無爭議下，共刪除680萬元，凍結1億2370萬元順利過關，其中刪除預算，以明年文化觀光局編列北回藝術季活動2000萬元，刪減500萬元最多。

刪除預算單位金額：新聞行銷處120萬元，文化觀光局北回藝術季500萬元，文化獎20萬元，勞青處40萬元；凍結經費包括建設處公園建設1億元，工策會120萬元，文化基金會250萬元等。

議長張明達說，預算凍結不是刪除，明年縣府需要支出，報議會同意解凍支出；國民黨議員詹琬蓁要求文觀局對新增的北回藝術季及文化獎活動預算支出要審慎，並要求明年增加補助肺炎鏈球菌疫苗經費，施打年齡降到65歲。

縣府明年度歲出預算編列283億6千萬元，歲入可靠財源283億6千萬元，較上年度減少16億200萬元，主要是計畫型補助收入較今年度減少24億元，但中央統籌分配稅款及平衡預算補助都增加，整體預算達收支平衡，無需再編列舉債數額。

歲出預算283億6千萬元，人事費、退休撫卹支出123億1121萬元，佔約43.41%；社會福利支出55億8383萬元，佔約19.69%，人事費、退休撫卹支出及社福支出須編列經費，已佔明年度總預算63% 。

縣府2014至2018年虛列上級政府補助收入預算，經審計部及主計總處多年要求改善，未改善，2019年遭監察院糾正；縣府近年改善財政，未再虛列，但累計負債仍達150億元；行政院宣布明年度軍公教人員待遇調升4%，縣府需增加4億元人事費。

嘉義縣議會定期大會上午閉幕，縣府明年度總預算案過關，會後餐敘聯誼，縣長翁章梁(右)議長張明達(左)聯袂逐桌敬酒，感謝議員及府會主管。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會定期大會上午閉幕，縣府明年度總預算案過關，會後餐敘聯誼，縣長翁章梁(右)議長張明達(左)聯袂逐桌敬酒，感謝議員及府會主管。記者魯永明／翻攝

觀光局 國民黨 軍公教

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