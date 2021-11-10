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「台灣好萊塢」在台南？原地踏步11年 將加速開發

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南去年斥資2億元打造新營鐵道地景公園。圖／本報資料照片
台南去年斥資2億元打造新營鐵道地景公園。圖／本報資料照片

台南市新營糖廠開發案備受地方期待，但議員趙昆原認為推動11年還在原地踏步，要求市府以胡蘿蔔和棒子軟硬兼用方式突破困境，將新營糖廠打造成「台灣好萊塢」。台南市長黃偉哲表示，對於新營糖廠的土地活化會加速進行，也會軟硬兼施採取獎勵或其他方式。

趙昆原指出，面積達40公頃的新營糖廠開發案，10多年來市府想活化轉型，但因土地受限為台糖公司所有，導致全案幾乎停擺，原本新營小火車可通往新營火車站，還可串連到烏樹林及岸內糖廠，卻因整個開發案受阻無法恢復行駛，讓新營人情何以堪？

趙昆原認為，市府應以胡蘿蔔和棒子軟硬兼施，推動新營糖廠開發。給胡蘿蔔是將歷史古蹟建築未用完的容積保留，移轉到未開發的乙種工業區廠房使用；至於棒子手法，則限制一定年限的開發，及可容積移轉合併計算，若超過5年未開發，可檢討將該用地劃為公園用地。

市府都發局表示，為了促進新營糖廠轉型活化，市府兩度邀台糖公司及地方民代會商，台糖去年函復經評估後將維持現有土地使用分區，另外，新營廠區整體規畫將積極對外招商，空地部分採設定地上權方式，現有房舍採房地出租辦理，逐步進行活化。

針對新營糖廠的活化，市府已完成新營鐵道地景公園、糖鐵綠廊縫合計畫等，開放讓民眾休閒使用。考量台糖公司為地主，活化涉及台糖建物及用地釋出，市府表示，將再邀請台糖公司研商討論分期分區逐步推動開發的意願。

台南 糖鐵 火車站

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