嘉市僅1間防疫旅館 雖增至66房 明年春節恐仍不足

明年農曆春節前防疫旅館訂房需求高，嘉義市多名議員今天質詢嘉市的訂房狀況？衛生局長廖育瑋坦言，嘉市僅1間防疫旅館，房間數已從50間，增至66間，春節應該是不夠，而因國旅復甦加入的意願低，議員建議，向中央爭取撥出集中檢疫所名額，也要用統一窗口讓民眾方便訂。

市議員黃露慧說，接獲有民眾表示外地讀書的孩子訂不到防疫旅館，要返鄉困難；議員張秀華認為，嘉市的中油訓練所有做為集中檢疫所，房數312間，希望向中央反映能開放當防疫旅館使用，另防疫計程車也僅2輛，恐不足。

廖育瑋說，嘉市有1間防疫旅館，為因應春節，該間已加開量能，房間數原提供50間，增到66間，其實市府也曾探詢其他旅館意願，但近期國旅需求高，業者當防疫旅館的意願低，至於集中檢疫所全國5400床，嘉市的中油訓練所312間，為中央統一調配，已有反應希望釋出部分床位。

廖育瑋也說，防疫計程車目前2輛，之後恐不足，交觀處有協助洽談，盼再增加7輛。

張秀華另質詢，訂防疫旅館系統，應整合到統一平台，傅大偉建議，訂檢疫旅館流程常讓民眾一頭霧水，要有單一窗口訂房；廖育瑋回應，會研議，是否在市府網站設專區，或於官網1999專區設QA，能隨時查詢。

據了解，市府觀新處日前統計，當時50間房間可預定，明年1月1日到24日已經全滿，25日至31日訂房率9成。