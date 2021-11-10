台南東帝士百貨舊址蓋商辦 2023年再現繁華

位於台南市北區的原東帝士百貨舊址土地由南山人壽取得後，計畫興建地上12層、地下2層的複合式商辦大樓「南山台南廣場」，可望重現當年東帝士百貨繁華，預計2023年營運。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，南山人壽持續看好台南市的投資商機及未來經濟消費環境，眾所矚目的原東帝士百貨舊址「南山台南廣場」目前依原定工程進度施工興建中，占地1萬6869.23平方公尺，未來將成為地上12層、地下2層的複合式商辦大樓，目標於2023年上半年開幕營運。

經發局表示，東帝士百貨是許多老台南人的重要回憶，在市府全力協助下，「南山台南廣場」已於2020年9月底完成建照變更程序並重啟投資開發進程，目前主體建築物已興建至地上6樓，未來預計引進複合商場、百貨零售、餐飲、影城，相信將成為台南商業發展的新亮點。

經發局強調，此開發案為重大投資列管案件，市府透過每個月由市長黃偉哲主持的投資會報列管並主動跟催，協助業者加速行政程序，未來全新的「南山台南廣場」將以餐飲與影城為發展主力，結合台南市的文化、美食、觀光，可進一步提升周邊休閒生活機能，創造就業機會。