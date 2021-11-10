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防車禍！嘉縣府耗資1.8億 要拆164縣道約5.5公里分隔島
嘉義縣164縣道為新港至民雄鄉主要幹道，來往車輛眾多，但縣議員黃芳蘭、陳文忠等質疑分隔島置於快慢車道間，致交通事故頻傳；縣府建設處計畫耗資近1億8千萬元，計畫將分隔島移至中央、美化道路兩側，計明年3月動工。
黃芳蘭近期常接獲民眾投訴，指164縣道安全島設於快慢車道間，快車右轉時因視線死角，無法注意直行機慢車，加上行道樹遮蔽視線，常有意外發生；另也希望藉此次改善道路時一併加強維護排水系統。
縣府建設處「道路改善工程計畫」，修正164縣道斷面設計，處長郭良江表示，此計畫總長約5.5公里，主要工程為拆除快慢車道間分隔島，改設中央分隔島；現地530棵黃花風鈴木將移植兩側，中央分隔島建議新植印度紫檀或雨豆樹等喬木。
另，164縣道南北兩側分別約680公尺及500公尺路段，將設人行道，串聯既有村落及公車站。有民眾反映，菁埔國小上下課時間，慢車道停等車量多，易造成行車危險，對此建設處將規劃通學廊道，增設人行道並禁止穿越路口。
164縣道與嘉76縣路口因既有樹叢影響視線，建設處規劃穿越路口號誌維持現狀，中央分隔島路口退縮50公尺，意味50公尺內不會種植高50公分以上植物；公車站將設置離路口約30公尺，並於順向車道退縮20公尺、逆向退縮10公尺。
建設處表示，縣道164改善工程工程金額約1億8千萬，範圍將從22k620處到28k+150處、約5.5公里，預計明年3月開工、工期約14個月，2023年5月完工，施工期間兩側將設圍籬，維持雙向4線道通行，施工中造成民眾的不便也請見諒。
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