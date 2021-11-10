南市環保局推低碳微旅行 窺探煉金術！

正是秋高氣爽出遊好時光，也是品嘗菱角的季節，台南市環保局推出「官田171低碳微旅行」半日遊活動，共規畫2條路線，將帶領大家造訪全台唯一菱殼碳化觀光工廠、太陽光電雞舍、葫蘆埤自然公園綠屋頂等，有興趣民眾千萬別錯過。

環保局表示，活動日在12月12日，即日起至11月30日受理報名，報名連結，或於台南市咱ㄟ低碳城市網了解活動訊息，若有相關問題，可撥打洽詢電話06-268-6751轉220。

官田171低碳微旅行2條體驗路線，A線：山林找清新（川文山）、窺探練金術（菱炭森活工場）。B線：造訪發電雞（烏山頭能源牧場）、綠皮築清涼（葫蘆埤自然公園）。參加民眾在活動過程中拍照，並於環保局臉書貼文上傳照片，活動結束後可獲得官田在地美食菱角粽及黑蒜菇菇雞肉包，名額有限，請務必盡速報名。

菱炭森活工場由環保局輔導官田烏金社區合作社，進行農業廢棄物再利用研究與推廣，建置專利炭化系統及熱源再利用設備，提供實作體驗、創意課程及環境教育導覽瞭解菱殼炭的一生。所生產的「菱炭吸附包」更是今年度環保局輔導的碳標籤產品之一。

烏山頭能源牧場為「太陽光電雞舍」示範場，屋頂是太陽光電板，為官田區推動低碳永續家園設置再生能源的場域之一，雞舍地面鋪上添加菱殼炭的發酵墊，菱殼炭孔隙多，天然微生物菌和益生菌可分解雞大便臭味，建立起新型態的友善養殖環境。葫蘆埤自然公園綠屋頂，藉由綠屋頂或綠牆增加植物綠覆面積，以達到降溫節能、改善空氣品質、環境美化之目的。

環保局長謝世傑表示，「官田171低碳微旅行」集結低碳範疇，點、線、面勾勒出官田低碳永續家園示範區域亮點，歡迎大家來認識低碳成果。