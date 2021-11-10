疫緩嘉縣無薪假家數減少 五倍券發酵 旅遊業無薪假最多

新冠肺炎防疫警戒降至第2級，目前疫情緩和，防疫逐漸鬆綁，但三級警戒造成的經濟衰退仍未消失。勞動部日前公布全國無薪假，家數人數雙減降溫。嘉義縣府勞青處統計，到上個月底累計有49家622名勞工放無薪假，到目前仍在實施減班休息共13家、121名勞工，以旅行業6家最多，其次為旅宿旅遊業3家。

勞青處說，截至10月26日，共49家公司申報622名勞工減班休息，依行業別：觀光旅遊、旅宿業10家；旅行業6家；批發零售業11家；製造業7家；人力仲介2家；餐飲業4家；教育補習業2家；人民團體、遊樂園、資源回收業、醫療診所、汽車貨運、社會工作服務業、運輸各1家。

去年新冠疫情爆發，農業型態的嘉縣受波及，今年本土疫情爆發，全台三級警戒，放無薪假家數人數屢創新高；陳姓飯店業者說，疫情緩，但目前還看不到盡頭，降級防疫鬆綁只是稍微喘口氣，部分業者要員工回家休息，不給薪水，不願申請無薪假；部分旅遊業為支付員工薪水，改經營配宅水果、食品。

勞青處說，勞動部啟動減班休息補助的充電再出發計畫及安心就業計畫，充電再出發提供實施無薪假事業單位最高350萬元辦訓補助，無薪假勞工參訓可獲訓練津貼補助；安心就業計畫，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50 ％補貼。

勞動部8日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2921家、27,050人實施無薪假，較上周大減838家、1萬1505人；隨著內需和國旅回溫，住宿餐飲業一周內大減6066人。勞動部預期，隨著振興五倍券上路，無薪假情勢將持續降溫。