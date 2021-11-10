嘉縣團旅千萬補助2天額滿 旅館公會:補助少、量能不足

嘉義縣政府搭配五倍券，為振興觀光，1日起推出團旅補助及自由行Q碰券方案，其中團遊補助每團補助3萬元，限額千萬元，8日開放各旅行社上網報名，才2天就額滿，反應熱烈超乎預期；嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，相較去年三倍券，全國觀光補助量能不足，嘉義縣團旅補助也少於隔壁嘉義市。

文化觀光局說，團旅補助開放申請，各地旅行社共申請1882團，全部1萬個名額，上網2天額滿，團旅補助遊客只要參加合法旅行業推出的嘉義套裝行程，每團6人遊玩2天1夜以上，住嘉縣內合法旅宿，遊程經嘉縣觀光軸線大主題中至少3景點，即可享有每人每次獎助1000 元，每團補助上限3萬，總補助達千萬。

旅行社本月起將陸續出團嘉義縣，遊客食、宿、遊、購、行，將帶動嘉義縣觀光經濟；縣府拚觀光，宣傳博茶會及跨年活動，日前邀「國光女神」吉海莉到台北旅展代言，縣長翁章梁北上旅展合體「陽光女神」夏語心，宣傳旅遊補助「Q碰券」及「團體旅遊」，總金額6500萬元，消費還能抽輕豪宅及敞篷遊艇，縣府砸重金宣傳，4天旅展結束。

陳昆茂說，相較嘉義市砸逾4億元補助，振興觀光，嘉義縣只有千萬元補助團旅，另有自由行千元Ｑ碰券，500元消費，500元抵住宿費，遊客反應熱烈，兩項總額6500萬元，量能仍不足，從1日起，各風景區假日飯店民宿訂房率逾8成，平日也有5、6成，團旅補助希望加碼。