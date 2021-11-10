南市教育局用影片展現「新」女力 帶動「心」支持力

為改變長期以男性為決策中心的刻板印象，台南市教育局家庭教育中心最近邀請將軍區3名新住民姊妹，拍攝展現「『新』女力．心力量」的影片，呈現她們用堅毅為家庭帶來幸福力量。其中來自柬埔寨的周雅貞曾罹患胃癌，從家人陪伴中走了出來，她開發副食品西瓜綿並販售，成了市場強項。

市長黃偉哲表示，影片3位主角以新住民多元文化融入在地生活，不僅用心經營家庭生活，為在地投入心力，也展現生命特色及手作藝能長才，成為多樣的幸福城市風貌。

教育局長鄭新輝說，該局致力新住民教育推動執行層面，包括新住民家庭生活適應多元學習服務等，尤其在東山國小及大港國小設置新住民學習中心，提供新住民培力，深獲新住民朋友喜愛。這次邀請來自越南的阮氏明心、黎垂莊以及柬埔寨的周雅貞，以自身工作、家庭與學習的努力與市民分享。

阮氏明心長期協助學校大力推動新住民語教學，也在備課之餘協助同鄉的黎垂莊認識國字、說中文，更鼓勵其在家多與子女母語對談不忘本。

害羞的黎垂莊在校方鼓勵下，每天都會到學校廚房幫忙，上午協助幼兒園，下午協助兒少站張羅餐點，因看到小朋友滿足地享用而感到開心與自我肯定。

周雅貞來台5年時因孕期不適，發現罹患胃癌第3期，家人一路陪伴治療，彼此情感更緊密。近來不僅與先生合力種田，更常於處理農作物時，產生做副食品靈感。「西瓜綿」是先生會做給她吃的家常菜，但她學著自己改良，目前已經成為她在市場販售時的強項。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，此影片置放於中心網頁(https://web.tainan.gov.tw/family/)，即日起至11月19日前，至中心臉書按讚並加百字心得回饋，即有機會抽中精美禮品，中獎名單將於11月23日前公告於中心的臉書。