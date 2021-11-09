嘉義市女力起飛 10組女力企業創業助女性弱勢進職場
嘉義市政府今年舉辦「社會創新及社會企業創業競賽」，鼓勵女性及弱勢族群創業，共有44團隊參賽，評選出10組各頒發10萬元圓夢基金，其中小資女行動快閃紓壓、「蕃」轉未來，「麥」出得意人生3組已至市府辦理營業登記，一圓女性在嘉創業夢想。
「小資女行動快閃紓壓」負責人李雅惠表示，很多婦女因家庭關係放棄職場，與工作職場及社會脫節，進而要進入職場已是中高齡且體力也大不如前。中高齡婦女求職不易，謀職困難，就算有工作，薪資也不高。
她說，因此在嘉義市成立創業基地做定點性服務，提供適合中高齡婦女體力時間的可行性商業模式，減低中高齡婦女創業初期的風險和成本，還能夠滿足健康與經濟的雙重需求，同時透過良好人際互動，讓生活過的更精彩豐富。
嘉義市社會處表示，另有7組優秀團隊已在日前完成創業登記，期望透過圓夢計畫，協助團隊建構女性創業在地資源網絡，進入市場成為新崛起的經濟實力，讓越來越多經濟力在嘉義綻放，讓嘉義更精采更溫暖。
市府表示，圓夢計畫總獎勵金100萬元，提供每個得獎團隊10萬元圓夢計畫獎勵金，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業，讓嘉義市成為兼具經濟發展與公義社會的友善創業平臺。
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