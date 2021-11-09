快訊

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

台積電高雄設廠 2022年動工

嘉義市女力起飛 10組女力企業創業助女性弱勢進職場

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠鼓勵10組女力團隊勇敢前行。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠鼓勵10組女力團隊勇敢前行。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府今年舉辦「社會創新及社會企業創業競賽」，鼓勵女性及弱勢族群創業，共有44團隊參賽，評選出10組各頒發10萬元圓夢基金，其中小資女行動快閃紓壓、「蕃」轉未來，「麥」出得意人生3組已至市府辦理營業登記，一圓女性在嘉創業夢想。

「小資女行動快閃紓壓」負責人李雅惠表示，很多婦女因家庭關係放棄職場，與工作職場及社會脫節，進而要進入職場已是中高齡且體力也大不如前。中高齡婦女求職不易，謀職困難，就算有工作，薪資也不高。

她說，因此在嘉義市成立創業基地做定點性服務，提供適合中高齡婦女體力時間的可行性商業模式，減低中高齡婦女創業初期的風險和成本，還能夠滿足健康與經濟的雙重需求，同時透過良好人際互動，讓生活過的更精彩豐富。

嘉義市社會處表示，另有7組優秀團隊已在日前完成創業登記，期望透過圓夢計畫，協助團隊建構女性創業在地資源網絡，進入市場成為新崛起的經濟實力，讓越來越多經濟力在嘉義綻放，讓嘉義更精采更溫暖。

市府表示，圓夢計畫總獎勵金100萬元，提供每個得獎團隊10萬元圓夢計畫獎勵金，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業，讓嘉義市成為兼具經濟發展與公義社會的友善創業平臺。

嘉義市政府「社會創新及社會企業創業競賽」，鼓勵女性及弱勢族群創業，評選10組女力團隊創業。記者卜敏正／翻攝
嘉義市政府「社會創新及社會企業創業競賽」，鼓勵女性及弱勢族群創業，評選10組女力團隊創業。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠鼓勵10組女力團隊。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠鼓勵10組女力團隊。記者卜敏正／翻攝

創業 嘉義

延伸閱讀

嘉義公園尿尿小童身世謎 與比利時原件樣貌相同

女力掌舵比例創高 中華徵信所：未來10年增幅加快

影／桃園青創團隊發展電商平台 棒壘球防護緊身衣將問世

台灣建築獎出爐！嘉義市美術館與屏東縣圖書館並列首獎

相關新聞

台南藍軍聯手無黨祭出清點人數手段 預算審查流會

台南市議會今天下午審查水利會預算審查，無黨聯盟議員周奕齊不滿水利局長韓榮華，未信守承諾批准多筆攸關玉井、左鎮、南化、楠西...

嘉義公園尿尿小童身世謎 與比利時原件樣貌相同

嘉義市百年歷史嘉義公園的「尿尿小童」雕像設立緣由成謎，經專家學者現勘，推算與比利時布魯塞爾的「尿尿小童」原件樣貌及比例相...

迎接智慧科技農業！ 嘉義縣明年補助農民智農設備

迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台，縮短農友摸索時間，縣長翁章梁宣布，已編列18...

黃偉哲再為「輪椅女孩雪莉」致歉 視察公車無障礙服務

「輪椅女孩雪莉」7日搭乘台南市公車受到司機不友善對待，並反映斜坡板過陡，對輪椅族不方便易生危險。市長黃偉哲今天下午邀集公...

產銷履歷集團驗證連坐處分農民哀鴻遍野 雲縣府發聲了

雲林縣多位議員最近頻接獲農民陳情參加農委會辦理的部分農業政策及計畫，如產銷履歷集團驗證，因少數成員未過，而全體連坐處分致...

台南胡麻祭活動啟動 優惠措施很吸引人別錯過

台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今在市府舉辦暖身活動，市長黃偉哲表示，台南購物節的登陸金額已超過36億元，籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。