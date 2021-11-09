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嘉市北港路區段徵收已16年 市府鬆口：2026年啟動

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市的「門面」、國道一號中山高嘉義交流道下北港路的兩側，進行區段徵收已16年，市府鬆口2026年有望啟動區段徵收。圖／嘉義市政府提供
嘉義市的「門面」、國道一號中山高嘉義交流道下北港路的兩側，進行區段徵收已16年，市府鬆口2026年有望啟動區段徵收。圖／嘉義市政府提供

嘉義市的「門面」、國道一號中山高嘉義交流道下北港路的兩側，進行區段徵收已16年，今年9月與廠商簽約，要補充該案的公益性等調查評估報告，市議員張秀華詢問時程，都發處長黃緒信說，嘉縣科學園區將落腳太保農場，距離近，此處有搭配住商產業的契機，他首度鬆口，2026年有望啟動區段徵收。

「時空環境已改變！」都發處表示，太保的科學園區旁有高鐵大道，銜接到北港路區段徵收的區域很近，可能會有零件供應商無法進駐，會外溢到附近，將畫設產專區，且來就業的人口，有居住需求，會提供住商的空間，所以這些條件將用來說服內政部都委會。

市議員吳上明說，嘉縣的科學園區，要到嘉市區只要10幾分鐘，且鐵路高架化預計2025年通車，之後最重要就是北港路區段徵收，若能完成，做好嘉市的門面， 會有很大的工商發展。

議員張秀華質詢說，北港路區段徵收多年來原地踏步，她問是否有區段徵收必要？地政處長饒嘉博說「站在都市發展角度，不僅有必要，並且要盡快」。

張秀華再質詢，此次與包商簽約，要補足必要性、公益性、農業用地變更等資料，希望時程都有工作計畫，民眾都想知道時間點，假如以明年縣市長選舉完，再一屆任期、到2026年北港路區段徵收有辦法啟動嗎？

都發處長黃旭信說，中央宣布嘉縣科學園區要設在太保農場，讓市府看到契機，「所以北港路區段徵收2026年能否啟動開發，我可以比較大膽地說，應該是可以」；張秀華說，首次聽到時間點，希望2026年能看到啟動。

都發處表示，2005年啟動北港路區段徵收，2008年進入都市計畫變更法定程序，以「嘉義市新都心」提案給內政部都委會後，2014年被退回，時任市長涂醒哲編500萬預算要委外補充內容，但沒標出去，黃敏惠今年追加320萬元，於9月完成簽約，會補充此案公益性、必要性、開發主體、農業用地變更說明書、出流管制計畫書等，預計花1年時間，明年9月可送都委會，通過後，還要經細部設計計畫等，才能真正啟動區段徵收。

區段徵收 嘉義

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