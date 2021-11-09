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嘉義公園尿尿小童身世謎 與比利時原件樣貌相同

中央社 / 嘉義市9日電
嘉義市百年歷史嘉義公園的「尿尿小童」雕像設立緣由成謎，經專家學者現勘，推算與比利時布魯塞爾的「尿尿小童」原件樣貌及比例相同，為銅金屬材質，專家建議去漆回復原貌。 中央社
嘉義市百年歷史嘉義公園的「尿尿小童」雕像設立緣由成謎，經專家學者現勘，推算與比利時布魯塞爾的「尿尿小童」原件樣貌及比例相同，為銅金屬材質，專家建議去漆回復原貌。 中央社

嘉義市百年歷史嘉義公園的「尿尿小童」雕像設立緣由成謎，經專家學者現勘，推算與比利時布魯塞爾的「尿尿小童」原件樣貌及比例相同，為銅金屬材質，專家建議去漆回復原貌。

嘉義市順利世家美術館館長塗英志今天接受中央社記者訪問表示，比利時來台的交換學者、任教雲林科技大學文化資產維護系助理教授司馬品岳（PierreSmars），10月間由同系副教授楊凱成陪同下，遊覽百年歷史嘉義公園，並對公園內「尿尿小童」做紀錄與丈量。

塗英志指出，嘉義公園「尿尿小童」雕像，據司馬品岳觀測與布魯塞爾近400歲的「尿尿小童」原件樣貌、比例皆相同。更有1張日治時期萬國博覽會的老照片，經確認為嘉義公園「尿尿小童」無誤，推算具有近百年歷史，是嘉義市珍貴的文化寶藏。

嘉義市議員陳家平表示，嘉義公園「尿尿小童」設立緣由成謎，經市民江多里、塗英志等人組成「嘉義市民研究員嘉義公園小組」，與雲林科技大學文化資產維護系3名學者現勘，發現「尿尿小童」非一般模組形塑，為銅製材質。

塗英志說，由專家學者現場勘查，確定「尿尿小童」雕像為銅金屬材質。雕像外部共外加6層塗料，是不同原料的塗層，初步判定是不同年代塗料。建議應由文物修復領域專家進行去漆回復銅像原貌。

陳家平今天在市議會質詢表示，嘉義公園「尿尿小童」為什麼是綠色？就是每次施工修繕，都會再漆一層油漆，建議透過今年嘉義公園改善工程，為「尿尿小童」去除油漆及修繕，恢復銅像原貌，凸顯文化價值。

嘉義市政府建設處副處長羅資政接受中央社記者訪問表示，嘉義公園改善工程會先修繕「尿尿小童」周圍欄杆，去除油漆部分，會與雲林科技大學文化資產維護系學者聯繫，進一步研究後，再研議後續處理。

嘉義 文化資產 比利時

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