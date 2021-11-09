台南藍軍聯手無黨祭出清點人數手段 預算審查流會

台南市議會今天下午審查水利會預算審查，無黨聯盟議員周奕齊不滿水利局長韓榮華，未信守承諾批准多筆攸關玉井、左鎮、南化、楠西野溪整治工程預算，祭出清點人數手段表達抗議，國民黨團和無黨聯盟離席站在議場邊，只有23人在位子上，未達法定人數半數，水利局預算明天繼續審查。民進黨團怒批國民黨背棄人民託付無心議事。

周奕齊指出，因水利局治水預算長期不足，今年預算編列不增反減，單就今天審理的水利工程預算，去年編列26億今年只剩13億，整整少了49.2%，重要的水保預算每年更是編列不足，經過數次大會質詢並跟官員多次溝通後，局長韓榮華允諾會檢討提升預算，但今年預算書送達後發現又食言了。

他說，玉井、左鎮、南化、楠西區野溪分布面積達整個台南市的面積約40%，一旦下起豪雨，野溪氾濫造成土石崩塌，影響周邊居民生命財產安全，他當選以來不斷就此議題質詢水利局，不知是因為這些區域人口稀少地處偏遠，還是有其他原因，就是無法獲得市府重視，每年的整治工程預算都不足。

蔡育輝說，市政府預算編列不公，長期跟議會民進黨團開府黨會議，對民進黨議員基層建設配合款充分配合，不管是工務、水利、農業、民政、社政和教育都盡量配合，卻對在野黨爭取的各項建設百般刁難，常以經費有限拒絕，所以，在野黨只能祭出清點人數戰略，表達對市府預算編列不公，長期偏袒民進黨議員的不滿。

民進黨團表示，山區治水預算多數農委會水土保持局業管，更遑論大台南地區占全國易淹地區比例非常的高，相對應整體預算規模也非常的大，許多地區淹水改善計畫需要以輕重緩急按部就班地完成，為此刁難水利局可能是周對水利預算的工程不夠熟悉才導致文不對題。