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雲林子弟捐救護車回饋鄉里 消防局：年底前全面換新

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林子弟沈慶華（左二）回饋鄉里，今天與李丁財（右三）代表公司一起捐贈1部全新救護車給縣府消防局，縣長張麗善（右四）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林子弟沈慶華（左二）回饋鄉里，今天與李丁財（右三）代表公司一起捐贈1部全新救護車給縣府消防局，縣長張麗善（右四）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

救護車是緊急救護服務的高動能車輛，雲林縣消防局近2年已逐步汰舊各分隊救護車，縣府今天再獲地方企業主沈慶華、李丁財合捐1部全新救護車，為目前線上的救護車達成換新目標，縣長張麗善今天代表受贈並表示，年底前還有1部要汰換，目前正在改裝，完成交接後即全面換新。

斗南子弟沈慶華年輕時北上桃園創立三春機械公司，因業務擴展需求，1990年代由李丁財代表公司南下到斗南鎮設立分公司，從事各種規則焊接用法蘭、配管機材及五金零件等產品製作。

沈慶華、李丁財今天出席捐贈儀式，張麗善代表接受救護車鑰匙，她表示，感謝兩人的用心，回饋地方補足雲林縣救護資源，希望藉這部全新救護車，幫助到更多急需緊急救護的傷病患者。

消防局長林文山表示，縣府朝線上每部救護車都要是「5年內新車」目標邁進，目前已汰舊換新21部救護車，今年將完成全面換新作業，全新救護車配備包括十二導層心電圖機、手持式腹部超音波等先進設備。

林文山說，有完善的設備，加上救護人員紮實的救護技術，雲縣去年度成功挽救12名停止呼吸患者恢復自主心跳，如今都已康復出院。

雲林子弟沈慶華今與李丁財一起代表公司捐贈1部全新救護車給縣府消防局。記者陳苡葳／攝影
雲林子弟沈慶華今與李丁財一起代表公司捐贈1部全新救護車給縣府消防局。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局全新救護車內裝包括十二導層心電圖機、手持式腹部超音波等先進設備。記者陳苡葳／攝影
雲林縣消防局全新救護車內裝包括十二導層心電圖機、手持式腹部超音波等先進設備。記者陳苡葳／攝影

救護車 雲林

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