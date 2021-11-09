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迎接智慧科技農業！ 嘉義縣明年補助農民智農設備

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台，縣長翁章梁（右三）宣布編列1800萬元，明年補助農民、農團一半裝設智慧農業設備經費。記者魯永明／攝影
迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台，縣長翁章梁（右三）宣布編列1800萬元，明年補助農民、農團一半裝設智慧農業設備經費。記者魯永明／攝影

迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台，縮短農友摸索時間，縣長翁章梁宣布，已編列1800萬元，明年補助農民、農團一半裝設智慧農業設備經費，上限百萬元。

縣府在食安大樓舉辦平台成立交流會，翁章梁、農委會科技處長王仕賢、多位議員及平台成員到場，現場展示肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等，多項省工省時智慧農業設備。

王仕賢說，肌力裝工作服，農民穿修剪採收時，可省下4到5成的肌力消耗，各項創新的設備讓農民生產時提高效率，減低風險，謝謝嘉義縣走出第一步。

智慧農業跨域整合平台成員有農民、公部門、學術研發及技術業等44名成員，透過瑠公農業產銷基金會協助，發行月刊整理智慧農業資訊供農民參考。

種玉女小番茄、洋香瓜的大原山農場負責人周慶原說，農園已裝設儀器監測陽光、空氣及水，並可遠端控制抽風、灑水設備，加入平台可分享、獲得各種數據，協助決策。

翁章梁說，智慧科技農業是未來趨勢，縣府整合雙向跨域平台，幫助農友了解智慧農業，農友也可回饋學界研究，針對農民需求導向做垂直性整合，平台協助生產端導入智慧農業，實際應用，對農業科技產業發展有相輔相成作用，馬稠後產業園區與未來科學園區歡迎業者進駐。

迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台。記者魯永明／攝影
迎接智慧科技農業新時代，嘉義縣政府上午整合產官學成立「智慧農業跨域整合平台。記者魯永明／攝影
現場展示肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等，多項省工省時智慧農業設備。記者魯永明／攝影
現場展示肌力裝、環境監控系統、旱田感測器、無人機及智慧傳感器等，多項省工省時智慧農業設備。記者魯永明／攝影
肌力裝工作服，農民穿修剪採收時，可省下4到5成的肌力消耗。記者魯永明／攝影
肌力裝工作服，農民穿修剪採收時，可省下4到5成的肌力消耗。記者魯永明／攝影

農民 翁章梁 嘉義

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