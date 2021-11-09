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黃偉哲再為「輪椅女孩雪莉」致歉 視察公車無障礙服務

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
黃偉哲今天下午邀集公車客運業者、身障團體共同檢視公車無障礙服務流程。記者鄭惠仁／攝影
黃偉哲今天下午邀集公車客運業者、身障團體共同檢視公車無障礙服務流程。記者鄭惠仁／攝影

「輪椅女孩雪莉」7日搭乘台南公車受到司機不友善對待，並反映斜坡板過陡，對輪椅族不方便易生危險。市長黃偉哲今天下午邀集公車客運業者、身心障礙者權益保障推動小組、身障團體共同檢視公車無障礙服務流程虛心接納建言，檢討策進作為，強調一旦發生公車服務態度不友善的情況，一定依法開罰絕不寬貸。

黃偉哲對於「輪椅女孩雪莉」受到不友善對待，今天再次表示歉意，下午邀請身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、台南市無障礙協會理事長林昭坤及台南市腦性麻痺之友協會理事長林玉琴，一同檢視大台南公車服務輪椅族等交通弱勢族群的SOP，從中聽取改善建言，打造優質的友善無障礙的搭車環境。

交通局長王銘德表示，南市低地板公車斜坡板皆符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」（渡板坡度約15-25度），並可搭載輪椅輔具（含電動輪椅）。有關11月7日發生公車對輪椅使用者服務不佳事件，經調閱行車影像釐清駕駛員確有未落實服務流程事宜，將依公路法規定裁罰9000元，並予輔導及加強教育訓練。

王銘德指出，除要求公車駕駛員應落實服務行動不便旅客流程外，也將要求各家客運業者明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客獎懲措施，例如每次妥善服務行動不便旅客均予行政獎勵 (嘉獎)或頒發獎勵金，以鼓勵駕駛員正向積極服務身障朋友。如有遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任者汰除。

邱麗夙、林昭坤等人建議，若公車站是在人行道上，建議公車司機放斜坡板在人行道上，就能幾乎沒斜度，以利輪椅族上車；若斜坡板放在道路上除了坡度會較大，有些機車騎士會亂鑽，易生危險。

黃偉哲表示，市府相當重視弱勢族群外出交通需求，致力推動友善無障礙公共運輸服務，提供各族群乘客最優良的乘車環境。近年更大力推動小黃公車深入偏鄉服務行動不便的年長者外出採買或就醫；今也因應新冠肺炎疫苗施打作業，協調公車業者增派多班疫苗公車接送長者或行動不便者施打疫苗，持續為公共運輸服務努力。

黃偉哲今天下午邀集公車客運業者、身障團體共同檢視公車無障礙服務流程。記者鄭惠仁／攝影
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台南 黃偉哲 公車

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