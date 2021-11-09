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產銷履歷集團驗證連坐處分農民哀鴻遍野 雲縣府發聲了
雲林縣多位議員最近頻接獲農民陳情參加農委會辦理的部分農業政策及計畫，如產銷履歷集團驗證，因少數成員未過，而全體連坐處分致權益受損等事，希望縣府協助向中央發聲；縣議會多個黨團今與縣長張麗善、縣府農業處聯合召開記者會，表達籲請中央保障通過產銷履歷者權利，並應對未通過者加以輔導。
張麗善、農業處長吳芳銘及縣議會國民黨團、誠信黨團、民意黨團等今天針對農業政策及計畫為農民發聲，希望縣府協助向中央表達訴求，保障農民應有權益。
縣議員蔡東富表示，產銷履歷要詳細記錄定位、記載插秧時間、用藥時間、下肥時間，即便是大型碾米廠，也是委託顧問公司代勞，但基礎的資料蒐集與勞動力都出自農民。
蔡東富說，日前就有80多歲老農親屬代父陳情指出，產銷履歷程序繁雜，等同寫「耕作日記」，對青農而言，可仰賴手機等科技設備輔助，但數位落差是事實，非老農所能負荷。
蔡東富說，今年二期作米價開盤每台斤才9元，並未漲價，營收也未增加，也有老農陳情，公糧只能兩年四期選三期繳交，權益受影響。
張麗善表示，農民為了通過履歷認證奔波忙碌，卻因其他成員沒過，所有成員要被連坐處分，整體綑綁的作法並不公平，甚至影響農民申請農機補助權利，認為中央政策應有詳盡的配套措施。
張麗善說，「對地綠色環境給付計畫」轉契作期程為7月15日至11月15日，但8月初的豪雨造成農作物嚴重災損，致復耕及播種時程延後，加上洋蔥缺苗，農民無法在時間內完成種植，領不到獎勵金，然而種苗11月底即可供應，她建議農糧署應彈性因應，專案同意延期1個月勘查。
張麗善強調，中央部分農業政策執行經常跳過縣政府，形同「置縣府於農政體系之外」，影響政府政策執行效益，她呼籲中央回歸體制與地方合作，共同在政策推行上施力，保障農民權利。
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