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台南胡麻祭活動啟動 優惠措施很吸引人別錯過

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今天下午在市府舉行記者會，為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今天下午在市府舉行記者會，為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影

台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今在市府舉辦暖身活動，市長黃偉哲表示，台南購物節的登陸金額已超過36億元，籲請民眾來參加胡麻祭活動抽大獎。

黃偉哲表示，台南是胡麻的最大產地，也是麻油的最大產地，也是最優的產地，不怕貨比貨，欣喜農民因為產業文化活動，能夠把優質農產品行銷出去。若住在北部、中部或南部等其他地方沒法來，可到農會的網站下訂就可以訂到最好的胡麻製品。

黃偉哲表示，經多年種植技術提升與行銷推廣下，台南胡麻品質相較國外更健康安全，輪流由西港、善化及安定等3個地方舉辦活動，每年都有令人垂涎欲滴的胡麻產品，不論麻油雞、麻油麵線或相關的麻油產品，歡迎大家來參加胡麻季活動。

農業局長李建裕指出，台南市胡麻種植面積約1853公頃，其中安定、善化及西港為大宗產區，胡麻種植多以秋季為主，適宜的天氣、土質及精進的栽培技術，造就南市優質的胡麻。透過近年來產區農會研發多元的農特產品及推廣，如善化農會的熱銷芝麻拌麵、安定農會新推出的芝麻安心系列禮盒、西港農會的胡麻嫂品牌，成功打響台南胡麻名號，也提高胡麻附加價值。

南市今年胡麻季各區舉辦時間為：11月13日在善化區農會廣場、11月21日在安定區公所西側停車場及12月4、5日在西港區農會後營倉庫。各場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠、農特產品展售，並規畫相關活動，如善化場有適合親子一起體驗的胡麻榨油DIY 、麻油米血雞湯及魷魚芝麻麵免費品嘗。

安定場提供2500份麻油雞飯品嚐兌換券，還可參加摸彩活動，有機會將價值5000元的農會提貨券帶回家，另還有芝麻糕製作DIY體驗活動，壓軸的西港場有限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂口罩套及7-11中熱拿兌換券，及結合捐血中心一同做公益、送好禮活動。

台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今天下午在市府舉行記者會，為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南胡麻季活動13日將在善化區農會揭開序幕，今天下午在市府舉行記者會，為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影

農會 台南 黃偉哲

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