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口湖鄉過港集會所開幕 超美水上圓體建築成打卡熱點

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，可在集會所眺望水塘藍天之美，是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，可在集會所眺望水塘藍天之美，是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝

國內建築最特別的村活動中心，今天在雲林縣偏遠的口湖鄉過港村隆重開幕，全村總動員以辦「入厝」的心情，歡喜迎接最美麗的活動中心啟用，該建築採現代羅馬圓體設計，更以挑高工法興建在水塘上，呈現「與水共融」的建築美學，堪稱最具特色的水上集會所。

口湖鄉過港村今天熱鬧慶祝村落集會所落成啟用，立委蘇治芬、口湖鄉長林哲凌、縣議員蔡孟真、民政處長張政國等人共同主持剪綵，五彩繽紛，蘇治芬和林哲凌還扮演禮賓生，啟開大門恭迎村民進場，每個人喜悅全寫在臉上。

這座建築獨特的集會所，位於過港村北天宮前方的大水塘上，一啟用馬上成為雲林打卡新熱點，未來將成為宗教文化與社團交流的觀光地標，口湖鄉公所也添購完善的內部設備，營造集會所「裡外兼美」的舒適空間。

該集會所建築以「與水共融」概念，羅馬式圓體的主建築，採挑高空間的高腳屋形態建於水塘之上，矗立於藍天的白色圓塔與水波襯映，呈現在水一方的建築特色，足稱國內別具建築美學的水上集會所。

口湖鄉長林哲凌指出，過港村一直沒有活動中心，感謝蘇治芬在縣長任內，爭取千餘萬元並邀請名建築建師設計，建造這座最現代化的集會所，因建在水上的圓拱形建築工法困難，致發包數次延宕，公所克服各種困難，終讓最美麗的集會所呈現在大家眼前。

林哲凌說，光有美麗建築也須周邊美化陪襯，感謝中央再補助5300萬元，完成北天宮廟埕廣場及周邊環境工程，水保局更再補助950萬元改善埤塘，使整個老舊社區宛若「猛龍過港、脫胎換骨」。

蘇治芬也開心地說，水塘變乾淨了，休憩的環湖步道更令人賞心悅目，不論散步健走或慢跑皆適宜，搭配自行車造訪鄰近小村景點，來趟輕鬆小旅行，感受口湖人的友善溫暖，再回到圓塔集會所享受陽光綠水，半日遊保證全輕鬆，歡迎一起來共享。

最具特色的口湖鄉過港村落集會所開幕，立委蘇治芬和鄉長林哲凌充當禮賓生在大門迎賓。記者蔡維斌／翻攝
最具特色的口湖鄉過港村落集會所開幕，立委蘇治芬和鄉長林哲凌充當禮賓生在大門迎賓。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，地方歡喜迎開幕。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，地方歡喜迎開幕。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣口湖鄉過港村活動中心採圓體設計建在水塘上，成為國內最具特色的村落集會所，也是雲林新的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝

建築 口湖鄉 林哲凌

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