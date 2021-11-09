快訊

波蘭國境攻防：難民潮「人肉兵器」的惡意旅行團？

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市公有大樓1月內2件墜樓 市府承諾加強安全

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員黃思婷質詢表示西區1處公有大樓1個月內驚傳兩件墜樓案，建議市府加強巡邏，盼做整體規畫。圖非案發處。圖／嘉市議員黃思婷提供
嘉市議員黃思婷質詢表示西區1處公有大樓1個月內驚傳兩件墜樓案，建議市府加強巡邏，盼做整體規畫。圖非案發處。圖／嘉市議員黃思婷提供

嘉義市議員黃思婷今天質詢指出，西區1處公有大樓1個月內驚傳兩件墜樓案，死者都是外人，從1樓進入後，直接搭電梯上去，該大樓的安全性急需重視，警衛室還設於地下1樓，建議市府加強巡邏，盼做整體規畫，並於大樓周邊設防護網；建設處長田長沛說，會納入規畫。

據了解，30歲女子10月18日疑從該大樓7樓墜落，倒臥巷內，現場明顯死亡，第2件為58歲女子疑從9樓墜落巷內，送醫仍不治。

黃思婷說，1個月內連續連兩起墜樓案，當事人都不是在該棟大樓工作，卻直接從1樓進入，搭電梯上去，但整棟大樓有補習班、公務機關，安全性急需重視，警衛室卻是在地下1樓，採3班制輪班，恐怕能讓人輕易到樓上。

黃思婷表示，連發生兩案，這樣事情讓人不願意樂見，該棟大樓的人都感到相當恐懼，是否可要求加強巡邏，她也秀出「防護網」照片，認為防火巷若從上面墜落，完全沒防護，可加裝較美觀的防護網，希望其他公有大樓要做安全性設施，也把這棟納入整體規畫。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

電梯 補習

延伸閱讀

複合式大樓夜間消防演練 增加夜間逃生搜救能力

高市大樓店家聯合稽查 發現多項公安缺失

要搶要快！嘉市莫德納800多劑 供第2劑者向39院所預約

獨／台中少年站大樓陽台鬧跳樓？ 真相是為「逼母就範」

相關新聞

嘉市公有大樓1月內2件墜樓 市府承諾加強安全

嘉義市議員黃思婷今天質詢指出，西區1處公有大樓1個月內驚傳兩件墜樓案，死者都是外人，從1樓進入後，直接搭電梯上去，該大樓...

口湖鄉過港集會所開幕 超美水上圓體建築成打卡熱點

國內建築最特別的村活動中心，今天在雲林縣偏遠的口湖鄉過港村隆重開幕，全村總動員以辦「入厝」的心情，歡喜迎接最美麗的活動中...

解決垃圾、廢棄物之亂 南市府：有設第3座焚化廠需要

台南市現有兩座焚化廠還無法消化可燃燒生活垃圾與廢棄物，市議員許又仁今天質詢時詢問環保局是否有設置第3做焚化廠的需要，局長...

影／台南永康公所頂樓種可吃萵苣及各式香草 開放認養

台南市永康區公所利用辦公廳舍樓頂閒置空間建置植栽區，種植各式可以吃的萵苣、小番茄、薄荷及迷迭香、錫葉藤等植物，鼓勵員工與...

水產保險開放投保 政府負擔部分保費減輕漁民壓力

農委會今年推出「溫度型參數水產保險商品」，包括專（混）養虱目魚、吳郭魚及鱸魚等養殖水產保險品項提供漁民投保，雲林縣府農業...

醫者仁心！北港諸元醫院捐住警器 保障弱勢家庭安全

醫者仁心！雲林縣北港鎮諸元醫院今天捐贈200只住宅火災警報器，由雲林縣消防局第三大隊北港分隊長陳思淵代表受贈，將提供給弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。