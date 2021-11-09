嘉市公有大樓1月內2件墜樓 市府承諾加強安全

嘉義市議員黃思婷今天質詢指出，西區1處公有大樓1個月內驚傳兩件墜樓案，死者都是外人，從1樓進入後，直接搭電梯上去，該大樓的安全性急需重視，警衛室還設於地下1樓，建議市府加強巡邏，盼做整體規畫，並於大樓周邊設防護網；建設處長田長沛說，會納入規畫。

據了解，30歲女子10月18日疑從該大樓7樓墜落，倒臥巷內，現場明顯死亡，第2件為58歲女子疑從9樓墜落巷內，送醫仍不治。

黃思婷說，1個月內連續連兩起墜樓案，當事人都不是在該棟大樓工作，卻直接從1樓進入，搭電梯上去，但整棟大樓有補習班、公務機關，安全性急需重視，警衛室卻是在地下1樓，採3班制輪班，恐怕能讓人輕易到樓上。

黃思婷表示，連發生兩案，這樣事情讓人不願意樂見，該棟大樓的人都感到相當恐懼，是否可要求加強巡邏，她也秀出「防護網」照片，認為防火巷若從上面墜落，完全沒防護，可加裝較美觀的防護網，希望其他公有大樓要做安全性設施，也把這棟納入整體規畫。

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