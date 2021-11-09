解決垃圾、廢棄物之亂 南市府：有設第3座焚化廠需要

台南市現有兩座焚化廠還無法消化可燃燒生活垃圾與廢棄物，市議員許又仁今天質詢時詢問環保局是否有設置第3做焚化廠的需要，局長謝世傑表示有需要。他反映，建築廢棄物有亂倒的問題，建議市府建立建築廢棄物入土資場給予補助獎勵措施，工務局表示會研商討論。

許又仁在質詢時指環保局與警方之前曾查獲不法業者違法以建築廢棄物填平窪地，現場處理後離開，但隔了沒多久，又有車輛載運廢棄物來此傾倒，建議未來取締時應有更積極作為，如採取查扣動作、把地主等帶回調查，不能查了就一走了之。謝世傑表示，環檢警聯合稽查，若檢察官在場，查獲不法就會查扣，未來這部分會再加強。

許又仁說，國內目前普遍發生事業廢棄物沒足夠能量處理的問題，台南南科設有焚化設備可自行處理，經濟部開發的工業區也沒問題，但都市計畫內的工業區、非都市計畫丁種建築用地確有問題。他表示，現在傾倒建築廢棄嚴重，建議對於建築廢棄物進入土資場應給予補助獎勵，工務局長蘇金安表示，市府設有平台提供土方等交換，會就獎勵方式研商討論。。

南市現有城西、永康兩座焚化廠，目前日處理量是1350公噸，尚有450噸要委由他縣市處理，詢問是否有興建第3座焚化廠的需要。謝世傑表示，目前對城西焚化廠進行更新，處理量會再提升，但未來還是不足，是有興建第3座焚化廠的需要。