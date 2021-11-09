影／台南永康公所頂樓種可吃萵苣及各式香草 開放認養

台南市永康區公所利用辦公廳舍樓頂閒置空間建置植栽區，種植各式可以吃的萵苣、小番茄、薄荷及迷迭香、錫葉藤等植物，鼓勵員工與民眾認養，已有20多人參與認養然後輪流來照顧，除了作為市府環保局示範區也期望兼顧綠美化與環保。

行政課長陳萱瑜表示，永康區公所因提出相關規畫，是今年唯一獲得「臺南市綠屋頂節能降溫改造補助計畫」補助的單位，環保局補助30多萬元公所再自籌9萬元，預估可降低夏季辦公廳舍室內溫度5度以上，降低都市熱島效應的影響，達成節約用電目標，提供較舒適的休憩環境。

陳萱瑜說，這些植物種植沒幾天，生長穩定後環保局會帶其他機關團體學校來參觀，可以比照類似方式來建置屋頂綠化。