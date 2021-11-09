台南交通工作坊從「共想」到「共享」歸納6大友善策略

台南市政府為提供民眾安全、便捷、智慧、永續的公共運輸及交通環境，與中華民國交通工程技師公會、台大先進公共運輸研究中心、成功大學雲嘉南區域運輸發展研究中心舉辦4場次公民交通工作坊，第1場「預見台南」，歸納出友善交通環境的6大推動策略，交通局希望藉此讓交通環境能從「預見」到「遇見」、從「共想」到「共享」。

交通局長王銘德表示，過去大多透過市長信箱、1999專線，或是辦理說明會、公聽會等方式，而公民直接參與發表意見的形式更能瞭解民眾的殷切需求，充分體現公民參與的精神，並作為市府未來施政的參考。

公民交通工作坊規畫4個主題，分別為友善交通環境、共享公共運輸、智慧運輸服務、區域交通路網，第1場工作坊主題為友善交通環境，參加成員背景多元，涵蓋學生、老師、上班族、退休族等，討論議題著重在如何針對行人、汽機車、大眾運輸候車環境等用路改善的需求，與會民眾發言踴躍，認為行車禮儀與文化宣導、強化市區無障礙步行環境、交通安全教育行銷宣導，是優先需要強化的部分。

交通局表示，藉由公民討論彙集民眾提供的寶貴意見，再邀請3位公民代表參與專家學者座談會，一起和交通運輸、都市計畫領域的專家學者共同討論，歸納出友善交通環境的六大推動策略（公車更友善、行人更暢行、多元族群更無礙、汽機車更安全、停車更有序及法治觀念更完備），將作為台南市未來交通政策參考。

後續3場工作坊分別為11月27日「共享公共運輸」、12月4日「智慧運輸服務」、12月11日「區域交通路網」的公民交通工作坊，將持續邀請市民、市府青年委員、在地專業人士參與交通政策討論，讓交通政策更貼近市民的需要。