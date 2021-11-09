科技訓練登場 南警今在互動式情境靶場射擊
疫情趨緩，台南市恢復員警常訓，警員劉承唐、賴明政今天在「互動式情境射擊訓練」靶場接受訓練，模擬持刀歹徒揮刀拒捕，員警見情況危及開槍射中歹徒大腿。兩人都是首次體驗科技設備訓練用槍時機，異口同聲地說:「很逼真，很刺激！」。
永康警分員大灣派出所警員劉承唐、賴明政，今天上午10點多來到「互動式情境射擊訓練」靶場接受訓練，劉承唐說，這種訓練很逼真，可以看到歹徒臉部表情、身體動作，歹徒原本要放下刀又持刀揮舞攻擊，當場開槍反應。賴明政表示，他模擬在旁警戒，保護劉承唐安全，他認為情境訓練很有效果。
台南市警察局永華訓練中心，今年9月新配置一套互動式情境射擊設備，共有5片300度螢幕，可提供2千種情境供員警訓練。由警政署提供約1476萬元經費設置，迄今已1千多名員警上場訓練。
市察察局總教官黃國書說，透過科技設備模擬執勤情境，訓練員警正確反應，並可因應當前治安狀況立即新增拍攝情境影片，應付最新治安需求，並能訓練員警遭遇攻擊時，大膽使用槍械，並建立警戒、掩護等戰術反應，增進警員自身安全。
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