科技訓練登場 南警今在互動式情境靶場射擊

疫情趨緩，台南市恢復員警常訓，警員劉承唐、賴明政今天在「互動式情境射擊訓練」靶場接受訓練，模擬持刀歹徒揮刀拒捕，員警見情況危及開槍射中歹徒大腿。兩人都是首次體驗科技設備訓練用槍時機，異口同聲地說:「很逼真，很刺激！」。

永康警分員大灣派出所警員劉承唐、賴明政，今天上午10點多來到「互動式情境射擊訓練」靶場接受訓練，劉承唐說，這種訓練很逼真，可以看到歹徒臉部表情、身體動作，歹徒原本要放下刀又持刀揮舞攻擊，當場開槍反應。賴明政表示，他模擬在旁警戒，保護劉承唐安全，他認為情境訓練很有效果。

台南市警察局永華訓練中心，今年9月新配置一套互動式情境射擊設備，共有5片300度螢幕，可提供2千種情境供員警訓練。由警政署提供約1476萬元經費設置，迄今已1千多名員警上場訓練。