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太保市與嘉市農田搶水落幕 蔡易餘找農水署開會解決

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃，日治時期至今缺水灌溉，最近二期稻作孕穗期，發生搶水風波，引起農民不滿，立委蔡易餘(右)日前邀農水署長蔡昇甫(右二)到太保與農民協調，解決水牛厝長期缺水搶水問題。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃，日治時期至今缺水灌溉，最近二期稻作孕穗期，發生搶水風波，引起農民不滿，立委蔡易餘(右)日前邀農水署長蔡昇甫(右二)到太保與農民協調，解決水牛厝長期缺水搶水問題。記者魯永明／翻攝

嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃，日治時期至今缺水灌溉，未施設農地重劃區，無灌溉排水，未納入嘉南大圳灌溉區內，是「看天吃飯」農田，最近二期稻作孕穗期，亟需水源供灌，相鄰嘉市大溪厝農水署工作站未供水，發生搶水風波，引起農民不滿，立委蔡易餘先在農委會質詢主委陳吉仲，日前再邀農水署長蔡昇甫到太保協調，解決水牛厝長期缺水搶水問題。

農水署長蔡昇甫率主管與農民座談，交換意見，蔡易餘強調，照顧農民是農田水利會改制農水署主要目標，目前沒有分灌區內、灌區外，農水署農民達成決議：短期應急方案，農水署配合農作時節，增加用水調度，調度道將灌溉系統節餘支援水量平均約每天2500噸。

在中央排水設置臨時抽水機，補充水量，平均每天約3000噸長期解決方案；水虞厝將擴增備用水源工程，總經費1355萬元，預計明年3 月完工；將新設抽水設施、輸水管路改善，施工完後將能提供17000 萬噸的用水，將能穩定水虞厝的水源。

蔡昇甫承諾將水虞厝納入灌溉計劃內，並會上網公告用水時序，未來抽水站設置地點，會盡快邀集農民討論，達到日後最大效益。

蔡易餘說，二期稻作正需要用水，水虞厝卻沒有水可以用，需要吃到大溪厝的水，工作站卻被農民拍到，選擇不排來太保反而把水放掉。陳吉仲表示，現在已經沒有分灌區內、灌區外，只要有水源就要盡量會善用水。

日據時代，朴子溪北岸的水虞厝地區缺水灌溉，看天田收穫不穩定，居民生活困頓，大地主因而集資成立「泉裕水利公司」，抽取朴子溪與嘉義市南排的水源供農民灌溉，每半年一期收取用水費約為每分地1200元。

嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃，日治時期至今缺水灌溉，最近二期稻作孕穗期，發生搶水風波，引起農民不滿，立委蔡易餘日前邀農水署長蔡昇甫到太保與農民協調，解決水牛厝長期缺水搶水問題。記者魯永明／翻攝
嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃，日治時期至今缺水灌溉，最近二期稻作孕穗期，發生搶水風波，引起農民不滿，立委蔡易餘日前邀農水署長蔡昇甫到太保與農民協調，解決水牛厝長期缺水搶水問題。記者魯永明／翻攝

農民 朴子溪 蔡易餘 陳吉仲 二期稻作

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