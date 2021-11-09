降低寒害損失 南市低溫水產投保補助本月截止

氣溫驟降，農委會漁業署已公告110年補助漁民投保「富邦產物溫度參數養殖水產保險」的虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚保單，申請期限至本月30日止，台南市政府農業局呼籲漁民朋友踴躍投保，多一重保障。

農業局長李建裕指出，除現行漁業天然災害救助機制，政府鼓勵漁民可以選擇參加富邦產險推出的「溫度參數養殖水產保險」，目前已開發虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚4種魚種保單。理賠金額按「保險金額」、「賠付比例」、「投入成本累計比例」的乘積，並扣除被保險人應自行負擔的自負額計算得出，理賠總金額以保險金額為限。

他說，不同魚種每公頃保險費自5000餘元到31萬餘元不等，讓漁民自行選擇投保，為鼓勵漁民投保，中央補助1/3保險費，市府再加碼補助1/3保險費，降低漁民負擔。

保險期間為本月1日至明年3月15日止，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠，理賠作業簡單快速。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動及宣導漁民投保養殖漁業保險，保障養殖漁民財產安全。今年虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚溫度保險投保及申請保險補助期限皆至本月30日止，呼籲漁民把握機會，請備妥土地使用同意書或租約（所有權人投保免附）、養殖登記證及放養量申報書，先洽富邦產險完成投保，再至所轄區漁會填具申請書並檢附相關文件，交由漁會向漁業署申請保險費補助。