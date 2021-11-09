新冠疫苗緩打嘉縣開放預約 醫師公會：送米鼓勵老人接種
新冠肺炎疫情緩和，疫苗充足，民眾擔心疫苗副作用不打，為提高接種率，嘉義縣配合疫情指揮中心，各鄉鎮市衛生所即日起至12日止，開放免平台預約接種。
嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，嘉義縣老人10萬多人，老人比例全國居冠，為保護長輩，建議比照高雄送米鼓勵長輩接種，或出動醫療車主動巡迴接種，提高長輩接種率，保護長輩，防止新冠肺炎破口。
徐超群說，為鼓勵65歲以上長者接種COVID-19疫苗，高雄長青中心接種站推出長輩打完疫苗就送1公斤裝有機米、頗獲好評，高雄市長陳其邁表示，會針對不同年齡層、風險、族群，提出不同疫苗策略，會無所不用其極打到你，用所有最方便、最有效、最實惠的方式，鼓勵大家打疫苗。
徐超群認同高雄市作法，雖然疫苗充足，可以直接到衛生所預約接種，但許多長輩還未接種，尤其長照及獨居長輩，鄉鎮市衛生所有造冊最清楚，應積極主動，比照高雄送米鼓勵施打疫苗。
嘉義縣目前還有10萬人未接種第1劑新冠疫苗，衛生局說，衛生所即日起開放BNT及AZ開放免平台預約接種服務，凡未接種第1劑新冠疫苗者及接種BNT第1劑滿4周或AZ間隔滿8周者，皆可電洽各衛生所預約，力拚農曆年前第2劑達70％的標，讓大家安心健康過好年。
衛生局表示，嘉義縣疫苗涵蓋率第1劑已超過7成，第2劑近4成，目前各行業已適度鬆綁，大家互相提醒做好防疫，一起努力過年前，完成第2劑達70％，希望鄉親都能踴躍接種，只有完成疫苗接種，才能提升整體社區防護力、恢復正常生活。
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