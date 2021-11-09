養殖神農獎得主誤食魚刺急診 嘉縣漁業科長教挑刺秘訣

嘉義縣去年養殖業神農獎得主邱經堯，上周吃虱目魚，不小心中了一根小魚刺，轉診嘉義長庚急救，邱將經過貼臉書，許多親友網友也紛紛發表遭魚刺經驗；縣府漁業科長張建成提供漁業署食漁教育挑刺秘訣，提醒民眾。

邱經堯說，一根小魚刺疏忽大意，也會搞到轉診醫學中心，上周四試吃虱目魚，不小心中了，因為周五、周六一直都有事，所以周一才能看診，沒想到，一般耳鼻喉科診所竟然太深了無法處理，努力幾次，舌頭都快被拔掉，還是不行，本想放棄，醫生說不行，一定要處理，否則魚刺會讓喉嚨發炎，甚至穿刺。

轉診嘉義長庚，照X光先以內視鏡進入，再以夾子處理，可是口水、鼻涕、淚水直噴，嘗試三次後，醫生就朝口腔噴了麻藥，再三次的努力終於看到不到一公分的魚刺。

邱經堯在義竹鄉魚塭經營「邱家兄弟」品牌水產，面積38公頃，主產物虱目魚及白蝦，，他致力建構「生態級養殖」以「友善水土環境」為水產養殖基本價值，不用化學藥物，連魚池周圍都人工除草，與台灣主婦聯盟生活消費合作社合作，並長期擔任百大養青陪伴師。

張建成說，吃魚要小心除去魚刺，除可選擇去刺魚產品，如果不太會用嘴去刺，吃魚不妨先用筷子三步驟挑刺，首先用筷子把魚的胸鰭、背鰭與腹鰭取下，第二步沿體中線把魚肉上下剝開，第三步將骨頭整個拉起來。不過有些魚會有細刺，吃的時候要小心，不要把魚肉混著其他菜飯一起入口，應細嚼慢嚥，用舌及齒察覺是否有魚刺，才能安心享用魚的美味。