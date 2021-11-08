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米其林將到台南評鑑 南市府邀餐飲業座談準備

中央社 / 台南8日電

台南市政府觀光旅遊局今天在安平福爾摩沙遊艇酒店舉辦「米其林美食交流座談會」，聽取在地餐飲業者的想法與建議，並為國際級餐飲指標米其林指南明年到台南進行評鑑作準備。

台南市長黃偉哲在座談會中表示，台南是台灣的「美食之都」，各地饕客無不爭相來訪，今天出席的業者都是佼佼者，每家店其實平常生意就很好，但是還是需要認證，如果能得到全世界都公認的米其林認證，可以更上一層樓。

黃偉哲說，米其林指南明年將到台南進行評鑑，市府今天還聘請講師與業者分享米其林的遊戲規則，就像考試有秘笈寶典一樣，告訴大家如何配合規則，維持既有風味特色，又能符合米其林的評鑑標準，未來市府也會積極輔導台南餐飲店家獲得國際認證，促進台南美食優雅質變。

黃偉哲表示，台南美食獲各界高度讚賞，市府將持續與業者合作，除了一系列餐飲業者交流會，也預計於12月3日舉辦「2021台南國際美食論壇」，為明年米其林評鑑做充足準備，希望帶動新一波台南旅遊熱潮。

台南 米其林

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