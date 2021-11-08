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雲林家扶送愛心炒鍋給受扶戶 歡迎各界響應炒熱幸福

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
慈善會長陳玉雪用愛心炒鍋展現廚藝，分享幸福。記者蔡維斌／攝影
慈善會長陳玉雪用愛心炒鍋展現廚藝，分享幸福。記者蔡維斌／攝影

迎接冬季，雲林家扶期待受扶家庭能家家戶戶打造溫馨幸福的廚房好過冬，準備贈送上千戶家庭，一戶一好鍋，在疫情募款困難的當下，來自彰化的育達慈善會今天捐贈15萬元，響應「炒出幸福好鍋冬」。

雲林家扶中心主任廖志文說，12月5日家扶將舉辦歳末聯歡，邀集約一千戶受扶家庭做愛心，因疫情使這項歲末冬暖愛心僅籌措3成經費，尤其要送給每家戶一個熱炒鍋，至今也無著落。

育達慈善會今天送來及時雨，會長陳玉雪號召會員募集15萬元供家扶採購「愛的炒鍋」並希望拋引玉，陳玉雪還當場露兩手，用愛心炒鍋烹煮幾道料理，提前分享幸福。

廖志文說，因疫情今年取消歲末冬暖園遊會愛心攤位，維持歲末禮品及民生物資發放，家扶預定12月5日在虎尾農博園區舉辦『炒』出幸福，溫馨好『鍋』冬，期待民眾響應這項歲末溫馨炒鍋計畫，與民生物資捐贈，詳情可洽（05）6323200雲林家扶中心 。

雲林家扶中心取消今年歲末冬暖園遊會愛心攤位，但期待民眾踴躍捐輸，響應歲末溫馨炒鍋及民生物資計畫。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心取消今年歲末冬暖園遊會愛心攤位，但期待民眾踴躍捐輸，響應歲末溫馨炒鍋及民生物資計畫。記者蔡維斌／攝影

愛心 疫情 雲林

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