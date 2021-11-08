雲林家扶送愛心炒鍋給受扶戶 歡迎各界響應炒熱幸福

迎接冬季，雲林家扶期待受扶家庭能家家戶戶打造溫馨幸福的廚房好過冬，準備贈送上千戶家庭，一戶一好鍋，在疫情募款困難的當下，來自彰化的育達慈善會今天捐贈15萬元，響應「炒出幸福好鍋冬」。

雲林家扶中心主任廖志文說，12月5日家扶將舉辦歳末聯歡，邀集約一千戶受扶家庭做愛心，因疫情使這項歲末冬暖愛心僅籌措3成經費，尤其要送給每家戶一個熱炒鍋，至今也無著落。

育達慈善會今天送來及時雨，會長陳玉雪號召會員募集15萬元供家扶採購「愛的炒鍋」並希望拋引玉，陳玉雪還當場露兩手，用愛心炒鍋烹煮幾道料理，提前分享幸福。