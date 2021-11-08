關懷社區 新營公益平台與范道南文教基金會助弱勢
台南市新營區公益平台（行善團）與財團法人范道南文教基金會關懷社區弱勢，今天在新營區公所辦理關懷急難家庭活動，安排本月及下月贈送生活小家電、大賣場禮券給20戶，希望喚起各界關懷社區弱勢者。
新營區公所說，該關懷急難家庭活動提供20戶，依其家戶需求量身打造提供小型生活家電或學習用品，如:摺疊桌椅、大同電鍋、電烤箱、果汁機、微波爐、慢燉鍋、吹風機、腳踏車等，每戶4000元；另本月發給連鎖賣場禮券每戶2,000元，供採買日常生活必需用品，下月也發給每戶2000元，供急難弱勢家庭學子購買開學所需文具用品。
新營區長翁振祥說，生達化學製藥旗下的財團法人范道南文教基金會，平時熱心公益，辦理扶助國中（小）學在學學生各項活動不勝枚舉；如提供清寒獎助學金、辦理體育活動及課後補救教學、寒暑假期間發放弱勢孩童餐券等，已連續4年提供資源協助新營區公所辦理公益活動，業者愛心善舉，回饋鄉里，可說是企業家善盡社會責任的典範。市議員蔡育輝、沈家鳳及多名里長也出席，肯定生達長期關懷地方。
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