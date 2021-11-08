關懷社區 新營公益平台與范道南文教基金會助弱勢

台南市新營區公益平台（行善團）與財團法人范道南文教基金會關懷社區弱勢，今天在新營區公所辦理關懷急難家庭活動，安排本月及下月贈送生活小家電、大賣場禮券給20戶，希望喚起各界關懷社區弱勢者。

新營區公所說，該關懷急難家庭活動提供20戶，依其家戶需求量身打造提供小型生活家電或學習用品，如:摺疊桌椅、大同電鍋、電烤箱、果汁機、微波爐、慢燉鍋、吹風機、腳踏車等，每戶4000元；另本月發給連鎖賣場禮券每戶2,000元，供採買日常生活必需用品，下月也發給每戶2000元，供急難弱勢家庭學子購買開學所需文具用品。